Kto skomentuje mecz Holandia – Polska? Znamy komentatorów

09:10, 4. września 2025
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl / TVP Sport

Polska rozegra dziś najtrudniejszy mecz w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Biało-czerwoni o punkty będą rywalizować w wyjazdowym starciu z Holandią. Wiemy już, kto skomentuje ten pojedynek w Telewizji Publicznej.

Piłkarze reprezentacji Polski
Obserwuj nas w
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Holandia – Polska. Wybrano komentatorów spotkania

Reprezentacja Polski po przegranej z Finlandią w czerwcu znalazła się trudnym położeniu w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Jednak w dzisiejszym spotkaniu przeciwko Holandii o punkty będzie niezwykle ciężko. Biało-czerwoni w tabeli grupy G mają na swoim koncie sześć oczek, tyle samo, co drudzy Oranje (ale rozegrali jeden mecz grupowy mniej) i jeden punkt mniej niż Finowie (rozegrali jedno spotkanie więcej).

Mecz Holandia – Polska zostanie rozegrany na słynnym stadionie De Kuip w Rotterdamie, który może pomieścić ponad 50 tysięcy widzów. Spotkanie będzie transmitowane na żywo na antenie TVP 1, TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 20:45.

POLECAMY TAKŻE

Ronald Koeman
Koeman miał rację ws. Lewandowskiego. Wprost o ostatnich wydarzeniach w kadrze
Jan Urban
Skład Polski na mecz z Holandią. Na kogo postawi Jan Urban?
Jan Urban
Debiut selekcjonera reprezentacji Polski. Urban zdradził plany na Holandię

Telewizja Publiczna ogłosiła już też skład komentatorski na dzisiejszy hit eliminacji mistrzostw świata. Przed mikrofonami zasiądą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Studio w Rotterdamie poprowadzi Patryk Ganiek, a w Warszawie Paulina Chylewska. Gośćmi w studiu w Polsce będą Jakub Wawrzyniak, Artur Wichniarek, Dariusz Szpakowski i Jakub Moder.

Dotychczas reprezentacje Polski i Holandii zmierzyły się ze sobą 20 razy. Warto zauważyć, że Polacy wygrali jedynie trzy spotkania. Ponadto siedem pojedynków zakończyło się remisami, a dziesięciokrotnie zwyciężali nasi rywale. Statystyki z pewnością nie napawają optymizmem, ale Jan Urban w swoim debiucie w roli selekcjonera Biało-czerwonych będzie miał znakomitą okazję, by udowodnić, że nasza kadra może rywalizować z każdym na równym poziomie.

Zobacz również: Skład Polski na mecz z Holandią. Na kogo postawi Jan Urban?