Kto skomentuje mecz Holandia – Polska? Znamy komentatorów

Polska rozegra dziś najtrudniejszy mecz w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Biało-czerwoni o punkty będą rywalizować w wyjazdowym starciu z Holandią. Wiemy już, kto skomentuje ten pojedynek w Telewizji Publicznej.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Holandia – Polska. Wybrano komentatorów spotkania

Reprezentacja Polski po przegranej z Finlandią w czerwcu znalazła się trudnym położeniu w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Jednak w dzisiejszym spotkaniu przeciwko Holandii o punkty będzie niezwykle ciężko. Biało-czerwoni w tabeli grupy G mają na swoim koncie sześć oczek, tyle samo, co drudzy Oranje (ale rozegrali jeden mecz grupowy mniej) i jeden punkt mniej niż Finowie (rozegrali jedno spotkanie więcej).

Mecz Holandia – Polska zostanie rozegrany na słynnym stadionie De Kuip w Rotterdamie, który może pomieścić ponad 50 tysięcy widzów. Spotkanie będzie transmitowane na żywo na antenie TVP 1, TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 20:45.

Telewizja Publiczna ogłosiła już też skład komentatorski na dzisiejszy hit eliminacji mistrzostw świata. Przed mikrofonami zasiądą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Studio w Rotterdamie poprowadzi Patryk Ganiek, a w Warszawie Paulina Chylewska. Gośćmi w studiu w Polsce będą Jakub Wawrzyniak, Artur Wichniarek, Dariusz Szpakowski i Jakub Moder.

Dotychczas reprezentacje Polski i Holandii zmierzyły się ze sobą 20 razy. Warto zauważyć, że Polacy wygrali jedynie trzy spotkania. Ponadto siedem pojedynków zakończyło się remisami, a dziesięciokrotnie zwyciężali nasi rywale. Statystyki z pewnością nie napawają optymizmem, ale Jan Urban w swoim debiucie w roli selekcjonera Biało-czerwonych będzie miał znakomitą okazję, by udowodnić, że nasza kadra może rywalizować z każdym na równym poziomie.

