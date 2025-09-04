Skład Polski na mecz z Holandią. Na kogo postawi Jan Urban?

Reprezentacja Polski w czwartek zmierzy się z Holandią w Rotterdamie. Będzie to debiut Jana Urbana w roli selekcjonera. Sprawdź przewidywane składy na mecz Holandia - Polska.

Maciej Rogowski Na zdjęciu: Jan Urban

Przewidywane składy na mecz Holandia – Polska

Reprezentacja Polski ma przed sobą bardzo ważne spotkanie z Holandią, które odbędzie się w czwartek (4 września) o godzinie 20:45. Po pierwsze mecz z Oranje otwiera nowy rozdział, ponieważ będzie to debiut Jana Urbana w roli selekcjonera. Po drugie trwające zgrupowanie może okazać się kluczowe dla końcowego układu tabeli grupy G eliminacji Mistrzostw Świata 2026.

Na konferencji prasowej Jan Urban zdradził, że ma w głowie ułożoną wyjściową jedenastkę. Według medialnych doniesień selekcjoner ma tylko jedną niewiadomą. Największą zagwozdką jest to, kto stanie między słupkami, a wśród kandydatów wymienia się Łukasza Skorupskiego i Kamila Grabarę. Selekcjoner niejednokrotnie podkreślał, że obsada bramki to decyzja trenerów bramkarzy.

Kto powinien stanąć w bramce na mecz z Holandią? Łukasz Skorupski

Kamil Grabara Łukasz Skorupski 50%

Kamil Grabara 50% 6+ Votes

Poza pozycją bramkarza wyjściowa jedenastka reprezentacji Polski raczej nikogo nie powinna zaskoczyć. Po zmianie ustawienia na czwórkę z tyłu w roli lewego obrońcy powinien wystąpić Jakub Kiwior. Obok niego blok defensywny stworzą jeszcze Jan Bednarek, Tomasz Kędziora i Matty Cash. Na skrzydłach powinniśmy zobaczyć Nicolę Zalewskiego oraz Jakuba Kamińskiego, zaś w środku pola Piotra Zielińskiego, Sebastiana Szymańskiego i Bartosza Slisza. Po krótkiej przerwie na dziewiątkę wróci Robert Lewandowski.

Przewidywane składy na mecz Holandia – Polska:

Holandia: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake – Gravenberch, Reijnders, De Jong – Simons, Depay, Gakpo

Polska: Grabara/Skorupski – Cash, Kędziora, Bednarek, Kiwior – Kamiński, Slisz, Zieliński, Szymański, Zalewski – Lewandowski