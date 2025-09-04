Reprezentacja Polski zagra w eliminacjach mistrzostw świata 2026 z Holandią w Rotterdamie. Mecz odbędzie się w czwartek (4 września) o godz. 20:45. Sprawdź bilans bezpośrednich meczów.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Historia pojedynków Polska – Holandia

Reprezentacja Polski pod wodzą nowego selekcjonera Jana Urbana już w czwartek zmierzy się w Rotterdamie z Holandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Biało-Czerwoni zajmują obecnie trzecie miejsce w grupie G z dorobkiem sześciu punktów. Sytuację naszej kadry dodatkowo skomplikowała porażka z Finlandią (1:2) w Helsinkach, po której z funkcją selekcjonera pożegnał się Michał Probierz.

Dotychczas reprezentacje Polski i Holandii zmierzyły się ze sobą 20 razy. Polacy wygrali jedynie trzy spotkania, a największe sukcesy odnieśli w latach 1975 i 1979. Pierwszy mecz obu drużyn odbył się w 1968 roku w Warszawie i zakończył się remisem (0:0).

W ostatnich latach przewaga zdecydowanie należy do Holendrów. Ostatni raz obie drużyny spotkały się na Euro 2024, gdzie Polacy przegrali (1:2). Bramkę dla Polski zdobył Adam Buksa, ale gole Cody’ego Gakpo i Wouta Weghorsta zapewniły zwycięstwo Holendrom. W pięciu ostatnich meczach aż cztery razy górą byli Holendrzy.

Ostatni remis między obiema reprezentacjami padł w czerwcu 2022 roku podczas Ligi Narodów. W Rotterdamie na stadionie De Kuip padł wynik (2:2), a bramki dla Polski zdobyli Matty Cash i Piotr Zieliński. Mecz z Holandią w Rotterdamie będzie pierwszym spotkaniem Polski za kadencji Urbana. Biało-Czerwoni będą chcieli przełamać niekorzystną passę przeciwko jednemu z czołowych europejskich zespołów i zdobyć cenne punkty w walce o awans na mundial.

Bilans meczów Polski z Holandią:

20 spotkań – (3 zwycięstwa Polski – 7 remisów – 10 porażek). Bramki: 20 – 30