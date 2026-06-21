Koncert Hiszpanów. Trzy gole w jednej połowie [WIDEO]

20:07, 21. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Hiszpania tym razem nie zawiodła. Arabia Saudyjska nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Znakomity mecz zanotował duet Lamine Yamal - Mikel Oyarzabal.

Hiszpania - Arabia Saudyjska
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SPP Sport Press Photo./ Alamy Na zdjęciu: Hiszpania - Arabia Saudyjska

Hiszpania zdemolowała Arabią Saudyjską

Hiszpania na otwarcie Mistrzostw Świata 2026 potężnie zawiodła, ale w drugim spotkaniu postanowiła wynagrodzić swoim fanom wpadkę w pojedynku z Republiką Zielonego Przylądka. W 10. minucie Lamine Yamal skorzystał ze znakomitego dogrania Mikela Oyarzabala i zdobył swoją premierową bramkę na mundialu.

Jedenaście minut później ekipa Luisa de la Fuente prowadziła już 2:0. Tym razem na listę strzelców wpisał się Oyarzabal, który wygrał starcie w szesnastce i pokonał Mohammeda Al Owaisa. W 24. minucie golkiper Arabii Saudyjskiej po raz trzeci musiał sięgać do siatki, a z dubletu cieszył się napastnik Realu Sociedad. Asystę zanotował Dani Olmo.

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Po zmianie stron Hiszpania nie zamierzała zwalniać tempa. Chociaż na drugą połowę nie wyszli ani Yamal, ani Oyarzabal, już w 49. minucie padła czwarta bramka dla mistrzów świata z 2010 roku. Marc Cucurella oddał strzał po stałym fragmencie gry, a Hassan Al Tambakti interweniował na tyle nieudanie, że pokonał własnego golkipera.

Więcej bramek w tym meczu już nie padło, chociaż w doliczonym czasie gry Ferran Torres umieścił piłkę w siatce. Jednak po analizie VAR sędzia anulował trafienie napastnika Barcelony, który znalazł się na spalonym. Hiszpania wygrała 4:0 z Arabią Saudyjską i zrehabilitowała się za remis w pojedynku z Republiką Zielonego Przylądka.

Hiszpania – Arabia Saudyjska 4:0 (3:0)

Yamal 10′, Oyarzabal 21′, 24′, Hassan Al Tambakti 49′ (sam.)

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