Katar – Szwajcaria: oficjalne składy na mecz Mistrzostw Świata 2026

19:41, 13. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Katar - Szwajcaria: oficjalne składy na mecz Mistrzostw Świata 2026. W sobotę 13 czerwca obie drużyny rozegrają pierwsze spotkanie na mundialu. Start o godzinie 21:00. Sprawdź składy na ten mecz.

Granit Xhaka
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BSR Agency/Alamy Na zdjęciu: Granit Xhaka

Katar – Szwajcaria: oficjalne składy

Przed nami drugi mecz w grupie B na Mistrzostwach Świata 2026. Wczoraj wieczorem gospodarz turnieju, czyli reprezentacja Kanady zremisowała z Bośnią i Hercegowiną (1:1). W sobotę wieczorem do rywalizacji przystąpi faworyt grupy, a więc Szwajcaria. Helweci na start będą mieli w teorii najłatwiejsze zadania. Zmierzą się z reprezentacją Kataru, których jednak lekceważyć nie można.

Może Katarczycy nie mają zawodników, których kibice w Europie znają, ale ich trenerem jest Julen Lopetegui. Pod wodzą hiszpańskiego taktyka po raz pierwszy w historii awansowali na mundial. Cztery lata temu grali na Mistrzostwach Świata, ale byli ich gospodarzem.

Jeśli chodzi o Szwajcarię, to trener Murat Yakin stawia na sprawdzonych zawodników. Niespodzianek w składzie trudno się doszukać. W bramce zagra Gregor Kobel. Z kolei w obronie wystąpi Nico Elvedi, Manuel Akanji oraz Denis Zakaria. Środek pola to Remo Freuler i Granit Xhaka, a na wahadłach zagrają Michel Aebischer oraz Ricardo Rodriguez. W ataku na dziesiątce zobaczymy Rubena Vargasa i Dana Ndoye, a na szpicy Breela Embolo.

Oficjalne składy na mecz Katar – Szwajcaria:

Katar: Abunada – Oui, Miguel, Khoukhi, Al-Amin – Laye, Madibo, Abdulsallam – Edmilson, Abdurisag, Afif

Szwajcaria: Kobel – Elvedi, Akanji, Zakaria – Rodriguez, Freuler, Xhaka, Aebischer – Ndoye, Embolo, Vargas

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