Kadra Szwecji na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

fot. TT News Agency / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Kadra Szwecji na mundial 2026

Reprezentacja Szwecji na mundialu zagra w jakimś sensie zamiast Polski. Selekcjoner Graham Potter wybrał kadrę, która będzie walczyć na Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku, które rozpoczynają się już 11 czerwca.

Bramakrze: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County),

Obrońcy: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund),

Pomocnicy: Taha Ali (Malmo), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise),

Napastnicy: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).

Selekcjoner: Graham Potter.

Z kim zagra Szwecja w grupie MŚ 2026?

Szwecja swoje mecze rozgrywać będzie w grupie F, gdzie poza nimi są także zespoły narodowe Holandii, Tunezji oraz Japonii. To właśnie z tą drugą drużyną najprawdopodobniej stoczą bój o wyjście z grupy. Ich mecz został zaplanowany na ostanią kolejkę, a oto szczegółowy terminarz Szwedów na mundial:

Mecze fazy grupowej

15 czerwca, godz. 4:00: Szwecja – Tunezja (Estadio Monterrey)

20 czerwca, godz. 19:00: Holandia – Szwecja (Houston Stadium)

26 czerwca, godz. 01:00: Japonia – Szwecja (Dallas Stadium)

Z pewnością przed drużyną ze Skandynawii trudne zadanie, aby wyjść z grupy, choć zarówno Tunezja, jak i Japonia, zdają się być absolutnie w zasięgu tego zespołu.