Kadra Szwecji na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

16:16, 9. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Kadra Szwecji na MŚ 2026. Sprawdź oficjalny skład wybrany przez Grahama Pottera, listę powołanych oraz terminarz meczów Szwecji w grupie F.

Graham Potter
Obserwuj nas w
fot. TT News Agency / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Kadra Szwecji na mundial 2026

Reprezentacja Szwecji na mundialu zagra w jakimś sensie zamiast Polski. Selekcjoner Graham Potter wybrał kadrę, która będzie walczyć na Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku, które rozpoczynają się już 11 czerwca.

Bramakrze: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County),

Obrońcy: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund),

Pomocnicy: Taha Ali (Malmo), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise),

Napastnicy: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).

Selekcjoner: Graham Potter.

Z kim zagra Szwecja w grupie MŚ 2026?

Szwecja swoje mecze rozgrywać będzie w grupie F, gdzie poza nimi są także zespoły narodowe Holandii, Tunezji oraz Japonii. To właśnie z tą drugą drużyną najprawdopodobniej stoczą bój o wyjście z grupy. Ich mecz został zaplanowany na ostanią kolejkę, a oto szczegółowy terminarz Szwedów na mundial:

Mecze fazy grupowej

  • 15 czerwca, godz. 4:00: Szwecja – Tunezja (Estadio Monterrey)
  • 20 czerwca, godz. 19:00: Holandia – Szwecja (Houston Stadium)
  • 26 czerwca, godz. 01:00: Japonia – Szwecja (Dallas Stadium)

Z pewnością przed drużyną ze Skandynawii trudne zadanie, aby wyjść z grupy, choć zarówno Tunezja, jak i Japonia, zdają się być absolutnie w zasięgu tego zespołu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości