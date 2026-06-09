Kadra Ekwadoru na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

fot. Gordon Donovan Na zdjęciu: Reprezentacja Ekwadoru

Kadra Ekwadoru na mundial 2026

Reprezentacja Ekwadoru na Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie oraz Meksyku na pewno celuje w awans do fazy pucharowej. W jej składzie znajduje się kilka nazwisk z najwyższej półki, w tym Willian Pacho, Moises Caicedo czy Piero Hincapie. Największym osiągnięciem tej kadry na turniejach rangi mistrzostw świata jest awans do 1/8 finału w 2006 roku.

Bramkarze: Hernand Galindez (CA Huracan), Moises Ramirez (AE Kifisia), Honzalo Valle (LDU Quito),

Obrońcy: Felix Torres (SC Internacional), Piero Hincapie (Arsenal), Joel Ordonez (Club Brugge), Willian Pacho (PSG), Pervis Estupinan (Milan), Angelo Preciado (Atletico Mineiro), Jackson Porozo (Club Tijuana), Yaimar Medina (KRC Genk),

Pomocnicy: Jordy Alcivar (Independiente del Valle), Anthony Valencia (Royal Antwerp), Kendry Paez (River Plate), Alan Minda (Atletico Mineiro), Pedro Vite (Pumas UNAM), Denil Castillo (FC Midtjylland), Alan Franco (Atletico Mineiro), Moises Caicedo (Chelsea),

Napastnicy: John Yeboah (Venezia FC), Kevin Rodriguez (Royale Union SG), Enner Valencia (CF Pachuca), Jordy Caicedo (CA Huracan), Gonzalo Plata (Flamengo), Nilson Angulo (Sunderland), Jeremy Arevalo (VfB Stuttgart).

Trener: Sebastian Beccacece.

Z kim zagra Ekwador w grupie MŚ 2026?

Ekwador na zbliżającym się mundialu zagra w grupie E. Ma przed sobą trudne zadanie, bowiem o awans powalczy z Niemcami oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej. Zmierzy się ponadto z Curacao, czyli absolutnym debiutantem na mistrzostwach świata. Wygląda na to, że reprezentację Ekwadoru czeka walka o drugą lokatę, bowiem niemiecka drużyna może być poza zasięgiem.

Mecze fazy grupowej

15 czerwca, godz. 01:00: Wybrzeże Kości Słoniowej – Ekwador (Lincoln Financial Field)

21 czerwca godz. 02:00: Ekwador – Curacao (Arrowhead Stadium)

25 czerwca godz. 22:00: Ekwador – Niemcy (Meadowlands Stadium)

Reprezentacja Ekwadoru w roli gospodarza przystąpi do dwóch meczów fazy grupowej. Zmagania grupowe zainauguruje meczem z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a zwieńczy je wymagającą rywalizacją z Niemcami.