Kadra Curacao na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra reprezentacji Curacao na mistrzostwa świata 2026. Sprawdź pełną listę powołań przez selekcjonera Dicka Advocaata oraz dokładnych terminarz meczów Curacao w grupie E.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Dick Advocaat

Kadra Curacao na mundial 2026

Reprezentacja Curacao po raz pierwszy awansowała na mistrzostwa świata. Kraj zamieszkiwany przez nieco ponad 150 tysięcy osób będzie najmniejszym uczestnikiem turnieju w historii. Zespół z karaibskiej wyspy czeka niezwykle trudne zadanie, jednak liczy na godne zaprezentowanie się na wielkiej scenie.

Od maja selekcjonerem reprezentacji jest Dick Advocaat. Szkoleniowiec w przeszłości prowadził reprezentację Holandii, z którą dotarł do ćwierćfinału mistrzostw świata w 1994 roku. Z Koreą Południową nie awansował z fazy grupowej podczas mistrzostw świata w 2006 roku. Co ciekawe, 78-latek będzie najstarszym trenerem w historii mundialu.

Bramkarze: Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC), Tyrick Bodak (SC Telstar)

Obrońcy: Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Riechedly Bazoer (Konyaspor), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon van Eijma (RKC Waalwijk)

Pomocnicy: Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (SC Telstar), Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zurich), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)

Napastnicy: Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jurgen Locadia (Miami FC), Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorre (Maccabi Haifa), Jearl Margaritha (SK Beveren)

Selekcjoner: Dick Advocaat

Z kim gra Curacao w grupie MŚ 2026?

Curacao na starcie turnieju zmierzy się z Niemcami w Houston w grupie E. Następnie piłkarze Advocaata zagrają przeciwko Ekwadorowi w Kansas City. Na koniec zmagań zmierzą się z Wybrzeżem Kości Słoniowej w Filadelfii.

Terminarz Curacao w grupie E:

14 czerwca, godz. 19:00 – Niemcy – Curacao (Houston)

21 czerwca, godz. 02:00 – Ekwador – Curacao (Kansas City)

25 czerwca, godz. 22:00 – Curacao – Wybrzeże Kości Słoniowej (Philadelphia)

W końcówce maja reprezentacja Curacao przegrała ze Szkocją (1:4) na Hampden Park w Glasgow. Przed mundialem zespół Advocaata pokonała Arubę (4:0) w meczu towarzyskim rozegranym w Willemstad.