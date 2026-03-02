Bojkot mundialu 2026? Mocny głos w sprawie reprezentacji Iranu

11:47, 2. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Alex Haditaghi (X)

Iran jest aktualnie w trakcie konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Tymczasem ciekawy wpis w serwisie X opublikował Alex Haditaghi, odnosząc się do ostatnich wydarzeń.

Alex Haditaghi
fot. PressFocus Na zdjęciu: Alex Haditaghi

Alex Haditaghi o reprezentacji Iranu i mundialu w Ameryce Północnej

Iran znajduje się obecnie w stanie otwartego konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Niewykluczone zatem, że będzie to miało wpływ na sytuację w kraju w najbliższych miesiącach. Tymczasem interesującymi przemyśleniami w tej sprawie podzielił się właściciel Pogoń Szczecin, który urodził się w Iranie.

Alex Haditaghi jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych w kontekście konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Ostatnio dał do zrozumienia, że nie można wykluczyć bojkotu przy okazji mistrzostw świata w piłce nożnej.

„Rozmawiałem z kilkoma zawodnikami reprezentacji Iranu i mieli zdecydować, że Iran zbojkotuje mistrzostwa świata w 2026 roku i nie weźmie w nich udziału. Nie zdziwiłbym się, gdyby inne reprezentacje podjęły tę samą decyzję. Historia pokazała nam momenty takie jak Igrzyska Olimpijskie w Berlinie 1936, a patrząc na to, co dzieje się dzisiaj, trudno nie zauważyć pewnych podobieństw” – napisał Haditaghi na platformie X.

Reprezentacja Iranu wywalczyła awans na MŚ 2026 i swoje mecze na turnieju ma rozgrywać w Stanach Zjednoczonych. Spotkania mają odbyć się między innymi w Inglewood oraz w Seattle. Irańczycy w fazie grupowej zbliżającego się turnieju trafili do grupy G. Ich rywalami będą kolejno: Belgia, Egipt oraz Nowa Zelandia.

