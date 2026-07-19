Argentyna obroni tytuł mistrza świata? Na jej drodze stanie Hiszpania

Hiszpania zmierzy się z Argentyną w finale mundialu 2026. Drużyna prowadzona przez Lionela Scaloniego może obronić tytuł mistrzów świata.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Przed nami wielki finał mundialu

W niedzielny wieczór kibiców czekają ogromne emocje, ponieważ w finale mistrzostw świata 2026 zmierzą się Hiszpania oraz Argentyna. Naprzeciw siebie staną dwie najwyżej notowane drużyny w rankingu FIFA, dlatego o poziom piłkarski nie trzeba się martwić. Reprezentacja prowadzona przez Luisa de la Fuente w półfinale pewnie pokonała Francję 2:0, potwierdzając swoją znakomitą dyspozycję. Z kolei ekipa Lionela Scaloniego, która ma szansę obronić tytuł mistrza świata, wygrała 2:1 z Anglią i ponownie zameldowała się w decydującym meczu turnieju.

Mundial rozgrywany na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku dobiega końca, a przed kibicami pozostało już tylko jedno spotkanie. To właśnie ono wyłoni najlepszą reprezentację globu i zwieńczy tygodnie piłkarskich emocji.

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Lamine Yamal kontra Leo Messi

Finał Hiszpanii z Argentyną można również określić mianem pojedynku Lamine’a Yamala z Leo Messim. Z jednej strony stanie wschodząca gwiazda światowego futbolu, a z drugiej jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii tej dyscypliny. Obu zawodników łączy FC Barcelona, gdzie 19-letni Hiszpan obecnie rozwija swoją karierę, natomiast 39-letni Argentyńczyk spędził jej największą oraz najbardziej utytułowaną część.

Dla Yamala będzie to kolejna okazja, aby udowodnić, że jest gotowy przejąć rolę jednej z największych gwiazd światowej piłki. Messi natomiast stanie przed szansą na dopisanie kolejnego wyjątkowego rozdziału do swojej imponującej kariery. Czas pokaże, czy tym razem młodość okaże się silniejsza od doświadczenia.

Przewidywane składy na mecz Hiszpania – Argentyna

Hiszpania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

Argentyna: Martinez – Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico – De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister – Messi, Alvarez

Kiedy odbędzie się spotkanie Hiszpania – Argentyna?

Niezwykle Interesująco zapowiadające się spotkanie z udziałem reprezentacji Hiszpanii i Argentyny odbędzie się w tę niedzielę, czyli 19 lipca, o godzinie 21:00 czasu polskiego na Meadowlands Stadium w East Rutherford. Transmisję telewizyjną z tego ciekawego meczu przeprowadzą kanały TVP 1 oraz TVP Sport. Pojedynek będzie można śledzić także na stronie internetowej tvpsport.pl i w aplikacji TVP Sport.

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