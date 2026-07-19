Wielka zmiana w finale Mistrzostw Świata 2026. Kibice muszą się przygotować

FIFA podczas finału mundialu 2026 wprowadza tzw. half-time show, a więc szereg koncertów gwiazd na murawie stadionu. Dlatego też przerwa zostanie wydłużona z 15 do 25 minut.

Gianni Infantino / Alamy Na zdjęciu: Gianni Infantino

Kibice muszą się uzbroić w cierpliwość

Finał Mistrzostw Świata 2026 zapowiada się niezwykle emocjonująco. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas bardzo wyrównane spotkanie, które – jak to się mówi – będzie na styku. Trudno więc wskazać faworyta. Zarówno Hiszpania, jak i Argentyna ma bowiem swoje argumenty, a na murawie może okazać się, że uda zaskoczyć się rywala czymś nieoczywistym.

Niemniej kibice przed ostatnim meczem tegorocznego mundialu będą musieli zapoznać się ze sporą zmianą. Tak, aby nie było zdziwienia w czasie oglądania transmisji. FIFA postanowiła bowiem wprowadzić w tym spotkaniu tzw. half-time show, a więc szereg koncertów gwiazd na murawie stadionu. Na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey wystąpią Madonna, Shakira, Justin Bieber i BTS. Cały koncert trwać ma kilkanaście minut.

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To oznacza, że wydłużona zostanie przerwa pomiędzy połowami. Zamiast klasycznych, historycznych i zgodnych z obowiązującymi przepisami 15 minut, pojawi się aż 25 minut przerwy. FIFA na swojej stronie pisze: Final Halftime Show wesprze FIFA Global Citizen Education Fund, inicjatywę mającą na celu zebranie 100 milionów dolarów na zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji i możliwości gry w piłkę nożną dla dzieci na całym świecie.

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