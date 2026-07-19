Hiszpania – Argentyna: przewidywane składy na finał mundialu

Reprezentacja Hiszpanii zmierzy się dzisiaj z Argentyną w finale mundialu 2026. W jakich składach wystąpią obie drużyny? Oto przewidywane jedenastki na ten mecz.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii

Hiszpania kontra Argentyna, wielki bój w finale

Reprezentacja Hiszpanii zmierzy się w niedzielny wieczór z reprezentacją Argentyny w wielkim finale Mistrzostw Świata 2026. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas niezwykle emocjonujące spotkanie, w którym padnie wiele goli, a wynik będzie ważył się do samego końca rywalizacji. Trudno jednocześnie wskazać faworyta, choć bukmacherzy częściej w tej opcji obstawiają zespół z Europy.

Niemniej Argentyna już wiele razy pokazała, szczególnie podczas tego turnieju, że nie można jej lekceważyć. Czy tym razem będzie podobnie? Zapewne to La Furia Roja ma na sobie większą presję, ale trudno sobie wyobrazić, co działoby się na ulicach argentyńskich miast po drugim wygranym mundialu z rzędu.

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Oto przewidywane składy na finał Mistrzostw Świata 2026 Hiszpania – Argentyna:

Hiszpania: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Argentyna: E. Martinez; Montiel, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez

Początek finału w niedzielę 19 lipca 2026 roku o godzinie 21:00 czasu polskiego. Transmisja dostępna będzie w TVP 1 oraz TVP Sport. Poza tym starcie to można oglądać także online, na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl. Spotkanie z MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey skomentują Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski.

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