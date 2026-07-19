Messi zabrał głos przed finałem. Zamieścił emocjonalny wpis

"Cokolwiek wydarzy się w finale, ta grupa już zapisała historię, której nigdy nie zapomnimy i której nikt nie będzie w stanie wymazać" - napisał Leo Messi na swoim profilu na Instagramie.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Messi w emocjonalnym wpisie przed finałem

Reprezentacja Argentyny zmierzy się dzisiaj w finałowym starciu z Hiszpanią. Stawką tego meczu jest wygranie XXIII finałów Mistrzostw Świata. Wszystko wskazuje jednak na to, że faworytem tej rywalizacji są piłkarze La Furia Roja. Europejczycy świetnie zaprezentowali się na tle Francji oraz we wcześniejszych meczach. Z kolei Albicelestes w ostatnich starciach sporo się męczyli i długo musieli czekać na gola przeciwko Anglii.

Niemniej finały rządzą się swoimi prawami i trudno przewidzieć przebieg tej rywalizacji. Przed pierwszym gwizdkiem arbitra Leo Messi zamieścił w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym przekonuje, że wynik nie będzie najważniejszy.

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– Najpiękniejsze w tych wszystkich latach nie były same tytuły, ale wszystko, co przeżyliśmy na drodze do nich, dzielenie codziennego życia z tą grupą, rywalizacja razem, wstawanie w trudnych chwilach i cieszenie się każdym krokiem. Dziękuję każdemu z moich kolegów z drużyny, personelowi technicznemu i wszystkim osobom, które codziennie pracują, aby ta reprezentacja pozostała rodziną. I cokolwiek wydarzy się jutro, ta grupa już zapisała historię, której nigdy nie zapomnimy i której nikt nie będzie w stanie wymazać – napisał Leo Messi na swoim profilu na Instagramie.

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