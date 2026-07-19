Francja kończy wielką epokę. Deschamps na koniec przyznał się do błędu

"To był mój błąd; powinienem był podjąć inne decyzje od samego początku meczu" - przyznał na swojej ostatniej konferencji prasowej Didier Deschamps, który odchodzi z reprezentacji Francji.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Deschamps powiedział o błędzie w ostatnim meczu

Reprezentacja Francji po szalonym meczu przegrała z reprezentacją Anglii aż 4:6. Tym samym z Mistrzostwami Świata 2026 żegnają się oni bez nawet brązowego medalu. Jeszcze kilkanaście dni temu trudno było sobie wyobrazić taki scenariusz. Ba, po fazie grupowej i pierwszych meczach pucharowych wszystko wskazywało, że mogą oni być głównym kandydatem do złotego medalu. Stało się jednak inaczej, a porażka w sobotnim meczu jest także zakończeniem pewnej długiej i owocnej epoki.

Z kadrą żegna się bowiem Didier Deschamps. Już właściwie przesądzone jest, że jego następcą zostanie legendarny Zinedine Zidane. Niemniej za dotychczasowym selekcjonerem Trójkolorowych świetne kilkanaście lat pracy. Z drużyną zdobył bowiem mistrzostwo Europy w 2016 roku oraz mistrzostwo świata w 2018. Poza tym zagrał w finale mundialu 2022. Na ostatniej konferencji prasowej przyznał się jednak do błędy w ostatnim meczu.

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– To był mój błąd; powinienem był podjąć inne decyzje od samego początku meczu, można tak powiedzieć, i być może wszystko potoczyłoby się lepiej. Każdego ocenia się na podstawie jego występu. Oczywiście, niektórzy zawodnicy mogliby spisać się lepiej. Życzę im wszystkiego najlepszego – powiedział Didier Deschamps po meczu z Anglią cytowany przez „L’Equipe”.

– Nie życzę im żadnego nieszczęścia; życzę francuskiej drużynie i mojemu następcy wszystkiego najlepszego. Pewne jest, że jak już powiedziałem, później zostanę cichym kibicem – dodał.

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