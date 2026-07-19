Jurgen Klopp wraca na ławkę. To już pewne

Jurgen Klopp jest o krok od objęcia reprezentacji Niemiec. Florian Plettenberg ujawnił, że 59-latek ma podpisać kontrakt we Frankfurcie w piątek.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Padła data podpisania kontraktu Jurgena Kloppa z reprezentacją Niemiec

Jurgen Klopp jest o krok od powrotu do niemieckiej piłki. Jak informuje Florian Plettenberg ze „Sky Sport”, wszystkie najważniejsze kwestie zostały uzgodnione i 59-letni szkoleniowiec ma wkrótce objąć stanowisko selekcjonera reprezentacji Niemiec, zastępując Juliana Nagelsmanna.

Według przekazanych informacji, Klopp osiągnął pełne porozumienie z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej (DFB). Umowa ma obowiązywać aż do zakończenia mistrzostw świata w 2030 roku. Tym samym Klopp poprowadzi kadrę przez dwa wielkie turnieje.

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Kluczową kwestią pozostawało porozumienie z Red Bullem, z którym Klopp jest obecnie związany. Dziennikarz podaje jednak, że DFB i Red Bull osiągnęli już wstępne porozumienie w sprawie odejścia niemieckiego szkoleniowca.

W sobotę Klopp miał spotkać się w Nowym Jorku z dyrektorem generalnym Red Bulla, Oliverem Mintzlaffem. Rozmowy dotyczyły dopięcia ostatnich szczegółów związanych z rozwiązaniem współpracy. Pozostałe kwestie formalne, obejmujące również partnerów biznesowych Kloppa, mają zostać sfinalizowane po zakończeniu mistrzostw świata.

Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, podpisanie kontraktu odbędzie się w najbliższy piątek we Frankfurcie. Tego samego dnia DFB ma oficjalnie ogłosić zatrudnienie Kloppa, a także zorganizować konferencję prasową, podczas której nowy selekcjoner zostanie zaprezentowany mediom.

🚨💥 EXCLUSIVE | Jürgen Klopp to Germany – DONE DEAL ✔️



Klopp will succeed Julian Nagelsmann as Germany’s new Bundestrainer. Full agreement until the 2030 World Cup. An agreement in principle between the DFB/Red Bull over Klopp’s exit has also now been reached.



On Saturday,… pic.twitter.com/MqBR74hzQE — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 19, 2026

Reprezentacja Niemiec zakończyła tegoroczny mundial już na etapie 1/16 finału. Nasi zachodni sąsiedzi zaliczyli ogromne rozczarowanie podczas turnieju rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, odpadając w serii rzutów karnych z Paragwajem.