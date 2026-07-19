Kosmos w Krakowie! Piłkarz Cracovii zrobił coś, w co trudno uwierzyć [WIDEO]

16:45, 19. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / CANAL+ Sport

Cracovia efektownie uczciła jubileusz 120-lecia klubu. W towarzyskim meczu z Sevillą kibice długo czekali na gole, ale popis Ajdina Hasicia wynagrodził oczekiwanie.

Ajdin Hasić
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Ajdin Hasić

Kapitalny gol Ajdina Hasicia w meczu Cracovia – Sevilla

Cracovia w niedzielne popołudnie rozegrała jedno z najbardziej wyjątkowych spotkań ostatnich miesięcy. Z okazji 120. rocznicy powstania klubu Pasy zmierzyły się na własnym stadionie z hiszpańską Sevillą. Mecz miał nie tylko jubileuszowy charakter, ale był również ważnym sprawdzianem przed rozpoczęciem nowego sezonu. Na trybunach nie brakowało świątecznej atmosfery, a kibice liczyli na widowisko godne takiego wydarzenia.

Pierwsza połowa przez długi czas nie przynosiła goli. Obie drużyny starały się narzucić własny styl gry, lecz defensywy skutecznie neutralizowały kolejne próby. Gdy wydawało się, że do przerwy utrzyma się bezbramkowy remis, błysnął Ajdin Hasić.

Promocja na finał MŚ: BONUS 500 PLN za wytypowanie drużyny z golem. Zarejestruj się w STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gospodarze w 30. minucie krótko rozegrali rzut wolny, a piłka trafiła pod nogi bośniackiego pomocnika. Hasić dostrzegł, że bramkarz Sevilli znajduje się daleko od linii bramkowej i bez chwili zawahania zdecydował się na strzał z ogromnej odległości. Futbolówka posłana z mniej więcej 40 metrów przeleciała nad zaskoczonym golkiperem i wpadła do siatki, wywołując euforię na stadionie.

Było to trafienie nie tylko efektowne, ale również doskonale wpisujące się w charakter jubileuszowego spotkania. Kibice zgromadzeni na arenie przy przy ulicy Kałuży mogli zobaczyć bramkę, która z pewnością będzie długo wspominana przez sympatyków krakowskiego zespołu. Hasić udowodnił przy tym, że potrafi przesądzać o losach meczów niekonwencjonalnymi rozwiązaniami i wysokimi umiejętnościami technicznymi.

Dla ekipy z Krakowa niedzielne starcie z renomowanym rywalem stanowiło wartościowy test przed ligową inauguracją. Bez względu na końcowy rezultat, kapitalny gol Hasicia już teraz zapisał się jako jeden z najważniejszych momentów jubileuszowych obchodów 120-lecia klubu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości