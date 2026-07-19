fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Ajdin Hasić

Kapitalny gol Ajdina Hasicia w meczu Cracovia – Sevilla

Cracovia w niedzielne popołudnie rozegrała jedno z najbardziej wyjątkowych spotkań ostatnich miesięcy. Z okazji 120. rocznicy powstania klubu Pasy zmierzyły się na własnym stadionie z hiszpańską Sevillą. Mecz miał nie tylko jubileuszowy charakter, ale był również ważnym sprawdzianem przed rozpoczęciem nowego sezonu. Na trybunach nie brakowało świątecznej atmosfery, a kibice liczyli na widowisko godne takiego wydarzenia.

Pierwsza połowa przez długi czas nie przynosiła goli. Obie drużyny starały się narzucić własny styl gry, lecz defensywy skutecznie neutralizowały kolejne próby. Gdy wydawało się, że do przerwy utrzyma się bezbramkowy remis, błysnął Ajdin Hasić.

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Gospodarze w 30. minucie krótko rozegrali rzut wolny, a piłka trafiła pod nogi bośniackiego pomocnika. Hasić dostrzegł, że bramkarz Sevilli znajduje się daleko od linii bramkowej i bez chwili zawahania zdecydował się na strzał z ogromnej odległości. Futbolówka posłana z mniej więcej 40 metrów przeleciała nad zaskoczonym golkiperem i wpadła do siatki, wywołując euforię na stadionie.

𝐖𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐖! 💥 Co to jest za bramka Ajdina Hasicia! 🤯 Przepiękna bomba z dystansu piłkarza Cracovii! 💣



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Było to trafienie nie tylko efektowne, ale również doskonale wpisujące się w charakter jubileuszowego spotkania. Kibice zgromadzeni na arenie przy przy ulicy Kałuży mogli zobaczyć bramkę, która z pewnością będzie długo wspominana przez sympatyków krakowskiego zespołu. Hasić udowodnił przy tym, że potrafi przesądzać o losach meczów niekonwencjonalnymi rozwiązaniami i wysokimi umiejętnościami technicznymi.

Dla ekipy z Krakowa niedzielne starcie z renomowanym rywalem stanowiło wartościowy test przed ligową inauguracją. Bez względu na końcowy rezultat, kapitalny gol Hasicia już teraz zapisał się jako jeden z najważniejszych momentów jubileuszowych obchodów 120-lecia klubu.