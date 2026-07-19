FIFA robi wyjątek dla Argentyny! Normalnie to surowo karane

FIFA pozwoli Argentynie pokazać baner "Malwiny są Argentyny", który nawiązuje do politycznej i militarnej walki o te wyspy z Wielką Brytanią. To znaczące ustępstwo władz, o którym donosi "Sky Sports News".

MB Media Solutions/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Argentyny z transparentem

FIFA zezwoli na polityczny transparent w finale mundialu

Finał Mistrzostw Świata w tym roku zapowiada się niezwykle emocjonująco. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas niezwykłe starcie, które na lata, a może i dekady, może zapisać się w historii futbolu. Przed pierwszym gwizdkiem arbitra w meczu Hiszpania – Argentyna nie brakuje jednak napięć i gorącej atmosfery. Oliwy do ognia dolała rzecz jasna FIFA. Tym razem jednak w sposób dość ostentacyjny.

Według informacji, które przekazał serwis „Sky Sports News”, FIFA pozwoli, aby Argentyna po meczu pokazała swój transparent „Malwiny są Argentyny”. Został on zaprezentowany już podczas meczu z Anglią, gdy piłkarze z Ameryki Południowej cieszyli się z awansu do finału. Cały problem jednak w tym, że do tej pory władze FIFA kategorycznie zabraniały jakichkolwiek przejawów polityki i spraw militarnych na trybunach czy w ogóle podczas meczów. Od lat zarówno światowa, jak i europejska federacja piłkarska w tej sprawie stosują bardzo surowe kary.

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Co ważne. jak wskazuje brytyjski serwis, szef grupy zadaniowej Białego Domu do spraw mundialu, Andrew Giuliani, uważa, że argentyńscy piłkarze mają prawo wyrażać swoje opinie i dlatego dano zielone światło. Przypomnijmy, Wojna o Falklandy to konflikt z wiosny i wczesnego lata 1982 roku, w którym Anglicy i Argentyńczycy walczyli o terytorium wysp – Falklandów lub zdaniem Argentyńczyków – Malwin.

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