Francuz krytykuje kolegów z zespołu po meczu z Anglią. „Nieakceptowalne”

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Rabiot mocno o zachowaniu kolegów z zespołu

Francja przegrała swój mecz o 3. miejsce podczas tegorocznych Mistrzostw Świata i pożegnała się z turniejem choćby bez brązowego medalu. To coś, co jeszcze kilka spotkań temu było absolutnie nie do pomyślenia. W pewnym momencie wydawało się bowiem, że Trójkolorowi są jednym z głównych faworytów do wygrania całego turnieju. Stało się jednak inaczej, a to w połączeniu ze słabą grą przeciwko Anglii wywołało spore oburzenie.

Co jednak ciekawe, gromy sypią się nie tylko z ust kibiców, dziennikarzy i ekspertów, ale także samych reprezentantów Francji. Jednym z nich jest Adrien Rabiot. Środkowy pomocnik po meczu mocno skrytykował swoich kolegów z zespołu. Zwrócił uwagę szczególnie na nieco lekceważące podejście.

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– Pierwszą połowę zaczęliśmy dość żenująco. Widziałem u niektórych zawodników zachowania, których nigdy wcześniej nie widziałem. To trochę rozczarowujące, bo to był ostatni mecz w tych rozgrywkach, w którym wypadliśmy dobrze. Po porażce z Hiszpanią jest dużo rozczarowania, ale do samego końca mieliśmy pracę do wykonania i nie możemy zadowalać się taką niechlujną grą. Rozmawialiśmy w przerwie, powiedzieliśmy sobie, że musimy pokazać trochę dumy, i w drugiej połowie było znacznie lepiej, bo w pierwszej połowie niektóre zachowania były nie do zaakceptowania – powiedział Adrien Rabiot cytowany przez L’Equipe w rozmowie z „BeIN Sports”.

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