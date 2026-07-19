Tyle trzeba zapłacić obecnie za bilet na finał Mistrzostw Świata! Góra pieniędzy

08:51, 19. lipca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kanał Sportowy

Nawet 16 tysięcy dolarów, czyli grubo ponad 60 tysięcy złotych, trzeba zapłacić za bilet na finał Mistrzostw Świata 2026 pomiędzy Hiszpanią a Argentyną.

Puchar za mistrzostwa świata
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Puchar za mistrzostwa świata

Nawet 60 tysięcy złotych za bilet na finał mundialu

Finał Mistrzostw Świata zawsze elektryzuje cały futbolowy świat. Wszyscy, nawet jeśli na co dzień nie interesują się piłką szczególnie, tego dnia zasiadają przed telewizory i podziwiają najlepsze drużyny świata. Tak będzie i w tym roku, gdy Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Z pewnością w obu tych krajach atmosfera gorąca jest od samego rana. Szczególnie, że wielu kibiców z Europy oraz Ameryki Południowej nie będzie mogło wejść na stadion.

To m.in. ze względu na fakt, że zapotrzebowanie jest kilkukrotnie większe niż pojemność MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey. Niemniej powodem są też ceny biletów. Te tuż przed finałem osiągają zawrotne ceny. „Kanał Sportowy” podczas swojej transmisji z Nowego Jorku pokazał kibica, który na transparencie informował, że ma do sprzedania bilet na mecz Hiszpanii z Argentyną. Zawarta na nim była cena: 16 tysięcy dolarów, czyli ponad 60 tysięcy złotych. Z pewnością nie jest to jednak największa możliwa kwota.

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Podczas tej samej transmisji dziennikarzy „KS”, jeden z kibiców powiedział, że poszukuje biletu na finał MŚ 2026 i że choć chce wydać 6-7 tysięcy dolarów, to nadal nie może znaleźć jakiejkolwiek wejściówki.

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