Guardiola przyjął ofertę giganta. Zwrot w ostatniej chwili

Pep Guardiola był bardzo blisko podjęcia jednej z najważniejszych decyzji w swojej karierze. Hiszpan osiągnął porozumienie, ale tuż przed finalizacją zmienił plany.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola miał prowadzić reprezentację Anglii

Pep Guardiola był pierwszym wyborem angielskiej federacji na stanowisko selekcjonera. Jak informuje The Athletic, Hiszpan przeprowadził udane rozmowy z działaczami i osiągnął ustne porozumienie w sprawie objęcia w 2024 roku.

Do finalizacji jednak nie doszło. Guardiola zdecydował się przedłużyć kontrakt z Manchesterem City o kolejne dwa lata, co zmusiło federację do poszukania innego kandydata.

Ostatecznie w październiku 2024 roku reprezentację Anglii przejął Thomas Tuchel. Niemiec został wybrany dopiero po tym, jak Guardiola postanowił pozostać na Etihad Stadium.

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Temat może wrócić w przyszłości

Guardiola nie wypełnił całej nowej umowy z Manchesterem City i odszedł po zakończeniu sezonu 2025/26. Po dekadzie pracy w klubie jego dalsza kariera pozostaje otwartą kwestią.

W Anglii nadal panuje przekonanie, że 55-latek jest zainteresowany pracą z reprezentacją. Jeżeli Tuchel opuści stanowisko, kandydatura Hiszpana może ponownie znaleźć się na szczycie listy.

Guardiola był również łączony z reprezentacjami Włoch i Holandii. Na razie pozostaje bez klubu, dlatego spekulacje dotyczące jego powrotu do pracy mogą nasilić się przy kolejnej zmianie selekcjonera w jednej z czołowych drużyn narodowych.