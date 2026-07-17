Oto cała prawda o transferze gwiazdy reprezentacji Hiszpanii do Barcelony

Athletic Bilbao odpowiedział na doniesienia o transferze Aymerica Laporte’a do Barcelony. Klub zapewnia, że nie prowadzi żadnych negocjacji.

Passion2Press/Markus Fischer / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Hiszpanii

Barcelona interesuje się Laporte’em

Aymeric Laporte rozgrywa bardzo udany turniej w barwach reprezentacji Hiszpanii, co ponownie zwróciło na niego uwagę największych klubów. W gronie zainteresowanych ma znajdować się FC Barcelona.

Katalończycy widzą w 32-letnim defensorze doświadczonego, lewonożnego stopera, który mógłby szybko odnaleźć się w zespole. Dodatkowym atutem jest jego klauzula odstępnego wynosząca 15 milionów euro, a więc znacznie mniej niż kwota, której Tottenham oczekuje za Cristiana Romero.

Na ten moment nie ma jednak żadnych konkretnych rozmów. Athletic Bilbao zdecydowanie odciął się od informacji sugerujących, że negocjacje już trwają.

– Nie otrzymaliśmy żadnego kontaktu, oficjalnej ani nieoficjalnej oferty ze strony zarządu FC Barcelony w sprawie transferu Aymerica Laporte’a – powiedział dyrektor sportowy Mikel González.

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Athletic Bilbao stawia sprawę jasno

Przedstawiciel baskijskiego klubu podkreślił, że medialne doniesienia nie mają obecnie pokrycia w rzeczywistości.

– W tej chwili nie ma żadnych negocjacji pomiędzy klubami, a wszystko, co pojawia się w mediach, to jedynie plotki niemające związku z rzeczywistością – zaznaczył.

Athletic nie zamierza także dobrowolnie rozstawać się z reprezentantem Hiszpanii. Laporte ma kontrakt do 2028 roku i pozostaje ważnym elementem planów nowego trenera Edina Terzicia.

– Laporte jest jednym z kluczowych zawodników naszego projektu na nowy sezon. Nigdy nie rozważaliśmy jego odejścia. Zostanie z nami i nie opuści klubu podczas letniego okna transferowego – zapewnił González.