Mourinho zablokował transfer Realu Madryt ze względu na Mbappe

Real Madryt był blisko rozstania z jednym ze swoich napastników. Nowy trener Królewskich miał jednak zmienić plany klubu po dokładnej analizie kadry.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mourinho zmienił decyzję ws. napastnika Realu

Jose Mourinho nie chce, by Gonzalo Garcia odszedł z Realu Madryt podczas letniego okna transferowego. Jak informuje „AS”, nowy szkoleniowiec Królewskich polecił klubowi wstrzymanie planowanej sprzedaży 22-letniego wychowanka.

Wcześniej wydawało się, że Garcia opuści Santiago Bernabeu. Real miał wycenić napastnika na 60 milionów euro, a jego odejście było bardzo realnym scenariuszem.

Po analizie kadry Mourinho doszedł jednak do wniosku, że zespół potrzebuje klasycznej „dziewiątki”, dlatego postanowił zatrzymać Hiszpana.

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Mbappe i Endrick nie przekonują Portugalczyka

Według doniesień Mourinho uważa, że Kylian Mbappe jest bardziej wszechstronnym ofensywnym zawodnikiem niż typowym środkowym napastnikiem. Z kolei Endrick ma lepiej odnajdywać się bliżej skrzydła lub jako drugi napastnik.

To właśnie dlatego Portugalczyk chce dać szansę Garcii, którego profil bardziej odpowiada klasycznemu środkowemu napastnikowi.

22-latek zrobił również bardzo dobre wrażenie po powrocie z wakacji. Sztab szkoleniowy miał być pod wrażeniem jego przygotowania fizycznego, a dodatkowym argumentem były wcześniejsze występy. Garcia został królem strzelców Klubowych Mistrzostw Świata, a w sezonie 2025/26 zdobył osiem bramek w 1471 minut rozegranych dla pierwszej drużyny.

Hiszpan ma otrzymać szansę już podczas okresu przygotowawczego. Według „AS” powinien rozpocząć w wyjściowym składzie pierwszy sparing Realu z Fiorentiną, korzystając z nieobecności Mbappe, który wciąż przebywa na urlopie, oraz Endricka.