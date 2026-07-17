FC Barcelona chce zatrzymać wielki talent. Kontrakt już w drodze

FC Barcelona finalizuje rozmowy z Tonim Fernandezem. Kontrakt wychowanka La Masii ma obowiązywać przez pięć kolejnych lat - podaje dziennik "Sport".

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Toni Fernandez ma podpisać nowy kontrakt z Barceloną

FC Barcelona konsekwentnie zabezpiecza przyszłość swoich największych talentów. Po przedłużeniu umów z kilkoma młodymi zawodnikami, władze katalońskiego klubu przygotowują się teraz do podpisania nowego kontraktu z Tonim Fernandezem. Jak informuje dziennik „Sport”, 18-latek ma związać się z Dumą Katalonii aż do czerwca 2031 roku.

Wszechstronny ofensywny piłkarz jest uznawany za jednego z najbardziej utalentowanych wychowanków La Masii. Obecnie bierze udział w przygotowaniach pierwszej drużyny do nowego sezonu pod okiem Hansiego Flicka.

Dla młodego zawodnika obecne lato może okazać się przełomowe. Niemiecki szkoleniowiec chce dokładnie przyjrzeć się Fernandezowi podczas okresu przygotowawczego, zanim podejmie decyzję dotyczącą jego roli w pierwszym zespole w sezonie 2026/2027.

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18-latek od dłuższego czasu znajduje się na radarze innych klubów. Jego rozwój w La Masii nie przeszedł niezauważony, jednak zawodnik od początku stawia na pozostanie w Barcelonie i marzy o odniesieniu sukcesu właśnie w barwach Blaugrany.

Fernandez trafił do akademii Barcelony z Espanyolu i od tamtej pory systematycznie przechodził przez kolejne szczeble akademii. Obecnie jest postrzegany jako jeden z najbardziej obiecujących ofensywnych piłkarzy La Masii. Barcelona nie zamierza ryzykować utraty kolejnego wielkiego talentu i dlatego chce jak najszybciej sfinalizować rozmowy kontraktowe.