Dyrektor Atletico podsumował sprawę transferu Alvareza do Barcelony

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Atletico nie chce sprzedać Alvareza

Barcelona od dłuższego czasu zabiega o Juliana Alvareza, ale w Madrycie nie zamierzają ułatwiać jej zadania. Dyrektor generalny Atletico, Miguel Angel Gil Marin, podkreślił, że stanowisko klubu jest jednoznaczne.

– Moja intencja jest jasna, podobnie jak stanowisko klubu. Przekazaliśmy to zawodnikowi, jego agentowi i prezydentowi Barcelony. Atletico jest idealnym miejscem dla Juliana, a on jest idealnym napastnikiem dla Atletico. Chcemy go zatrzymać – powiedział Gil Marin.

Słowa działacza są odpowiedzią na rosnącą presję wokół transferu. Joan Laporta wcześniej przyznał, że Barcelona złożyła ofertę i nie zamierza czekać na odpowiedź bez końca.

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Nie zaakceptują nawet 200 milionów euro

Atletico postanowiło jednak jeszcze mocniej zaznaczyć swoje stanowisko. Gil Marin zapewnił, że wysokość propozycji nie wpłynie na decyzję klubu.

– Niedawno słyszałem, jak prezydent Barcelony mówił, że jego oferta nie będzie obowiązywała bezterminowo. Nasza odpowiedź jest natomiast bezterminowa: nie chcemy go sprzedawać i nie zaakceptujemy żadnej oferty, niezależnie od tego, czy będzie opiewała na 100, 150 czy 200 milionów euro – podkreślił.

To bardzo mocny komunikat wobec Barcelony. Alvarez pozostaje kluczową postacią projektu Atletico, a klub nie zamierza podejmować negocjacji, nawet jeśli na stole pojawi się rekordowa kwota.

Mimo stanowczych słów sprawa może jeszcze wrócić w kolejnych tygodniach. Sam piłkarz wcześniej nie wykluczał zmiany otoczenia, dlatego jego przyszłość nadal będzie jednym z najgłośniejszych tematów letniego okna transferowego.