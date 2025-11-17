Grosicki skończył z kadrą, ale wrócił. Teraz przeżył wielki moment

Kamil Grosicki w meczu z Maltą wszedł na boisko z ławki rezerwowych. Dla 37-letniego piłkarza był to wyjątkowy moment. Poniedziałkowe starcie było jego setnym występem z orzełkiem na piersi.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

100 meczów Kamila Grosickiego w reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w poniedziałek pokonała Maltę (3:2). Jednocześnie zakończyła zmagania grupowe w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Choć dla kibiców był to emocjonalny rollercoaster, to finalnie mogli świętować zwycięstwo na wyjeździe. Powód do świętowania miał także jeden z naszych kadrowiczów. Kamil Grosicki rozegrał setne spotkanie z orzełkiem na piersi, wchodząc z ławki rezerwowych.

Grosicki pojawił się na boisku w 78. minucie, zastępując Pawła Wszołka. Choć nie miał zbyt dużego wkładu w końcowe zwycięstwo, to z pewnością po golu Piotra Zielińskiego spadł mu kamień z serca. Bez wątpienia lepiej świętować taki jubileusz, wygrywając mecz. Co ciekawe jeszcze niedawno, bo w czerwcu żegnał się z kadrą, ogłaszając zakończenie reprezentacyjnej kariery. Natomiast zatrudnienie Jana Urbana i rozmowa z selekcjonerem sprawiły, że skrzydłowy Pogoni Szczecin zmienił zdanie i wrócił do drużyny.

W reprezentacji zadebiutował w 2008 roku za kadencji Leo Benhakkera w meczu towarzyskim z Finlandią. Z Biało-Czerwonymi wystąpił na Mistrzostwach Europy 2012, 2016 i 2024. Zagrał również na Mistrzostwach Świata w 2018 i 2022 roku. W 100 meczach zdobył 17 goli. Trzykrotnie wystąpił jako kapitan reprezentacji Polski, zaczynając spotkanie w wyjściowej jedenastce.