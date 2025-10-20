Szwedzi wybrali nowego selekcjonera. To znane nazwisko

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak i Viktor Gyokeres

Oficjalnie: Graham Potter przejął reprezentację Szwecji

Szwedzki Związek Piłki Nożnej poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zatrudnieniu Grahama Pottera na posadzie selekcjonera reprezentacji Szwecji. 50-letni Anglik zastąpił na tym stanowisku zwolnionego kilka dni temu Jona Dahla Tomassona, który kompletnie nie sprawdził się w roli opiekuna tamtejszej drużyny narodowej. Decyzja o zmianie trenera była spodziewana po serii słabych wyników, a federacja liczy, że Potter przywróci reprezentacji dawne ambicje oraz skuteczność.

Szwedzi mają za sobą fatalne mecze w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. W październiku zespół Trzech Koron poniósł dwie bolesne porażki – 0:2 ze Szwajcarią oraz 0:1 z Kosowem. Po czterech kolejkach Szwecja uzbierała zaledwie jeden punkt, zajmując ostatnie miejsce w tabeli grupy B. To oznacza, że Alexander Isak i spółka mają już tylko matematyczne szanse na awans do baraży. Nastroje wśród kibiców są pesymistyczne, dlatego federacja liczy, że angielski szkoleniowiec tchnie w drużynę nową energię.

Graham Potter, którego zadaniem będzie odbudowa skandynawskiej ekipy, wraca do pracy po krótkim okresie bezrobocia. We wrześniu 2025 roku rozstał się bowiem z West Hamem United, a wcześniej prowadził między innymi Chelsea, Brighton & Hove Albion, Swansea City oraz Ostersunds FK. To właśnie z tym ostatnim klubem ceniony menedżer sięgnął po Puchar Szwecji w sezonie 2016/2017, dzięki czemu jest doskonale znany tamtejszym fanom.