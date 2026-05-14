Anthony Gordon marzy o tym kierunku. To będzie wielki transfer

20:39, 14. maja 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Sky Sport / Florian Plettenberg

Anthony Gordon z Newcastle United wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Florian Plettenberg ze stacji "Sky Sport" przekonuje, że skrzydłowy marzy o przeprowadzce do Bayernu Monachium.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Anthony Gordon

Bayern Monachium chce pozyskać Anthony’ego Gordona

Anthony Gordon może zostać bohaterem głośnego transferu. Skrzydłowy Newcastle United miał już dojść do porozumienia z Bayernem Monachium w sprawie indywidualnego kontraktu, a teraz kluczowe pozostaje uzgodnienie warunków między klubami.

Jak informuje Florian Plettenberg, reprezentant Anglii posiada kilka konkretnych ofert z Premier League. Jednak zawodnik chce przeprowadzić się za granicę. Bayern ma być klubem, który najbardziej przekonał Gordona zarówno pod względem sportowym, jak i finansowym.

Władze bawarskiego giganta prowadzą już bezpośrednie rozmowy z Newcastle United w sprawie transferu. Według medialnych doniesień, Bayern przedstawił ofertę opiewającą na 60 milionów euro. Klub z St’ James’ Park nie zamierza na razie obniżać swoich oczekiwań finansowych i domaga się około 90 mln euro.

Bayern proponuje Anglikowi umowę obowiązującą aż do 2031 roku. Gordon w bieżących rozgrywkach wystąpił w 46 spotkaniach, w których zdobył 17 bramek i zanotował pięć asyst. Jego forma sprawiła, że stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych skrzydłowych w Europie.

25-latek reprezentuje barwy Newcastle United od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się z Evertonu. W angielskiej kadrze zadebiutował w marcu 2024 roku i do tej pory uzbierał 17 spotkań. Na koncie ma także dwa trafienia.

