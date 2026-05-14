Arsenal planuje włączyć się do walki z Manchesterem United o transfer. Kanonierzy zaczęli bowiem wykazywać zainteresowanie Mateusem Fernandesem z West Hamu United - informuje "Times Sport".

Arsenal może sięgnąć po mistrzostwo Premier League i triumf w Lidze Mistrzów, ale władze klubu dostrzegają mankamenty w składzie. Jak się okazuje, Kanonierzy mogą wzmocnić środek i tym samym rzucić wyzwanie Manchesterowi United. Serwis „Times Sport” przekazuje, że w kręgu zainteresowań londyńskiego zespołu znalazł się Mateus Fernandes, który na co dzień reprezentuje barwy West Hamu United.

Portugalski pomocnik jest niezwykle ceniony w obozie Arsenalu. Sam zawodnik ostatnio pokazał się z dobrej strony przeciwko Kanonierom w meczu ligowym. Młoty są na spadkowym miejscu i prawdopodobnie będą musiały do sprzedaży swojej gwiazdy. Cieszy ich z pewnością fakt, że o 21-latka biją się lider Premier League oraz Manchester United.

Nie tak dawno temu sam Casemiro wybrał, że Mateus Fernandes jest jego idealnym następcą na Old Trafford. Czerwone Diabły wzięły sobie słowa Brazylijczyka do siebie i natychmiastowo zaczęły interesować się pomocnikiem West Hamu United. Zapowiada się niezwykle ciekawa walka o transfer reprezentanta Portugalii.

Mateus Fernandes w trwającej kampanii rozegrał 40 spotkań w koszulce West Hamu United. Portugalczyk zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.