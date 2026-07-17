Finał Hiszpania – Argentyna zagrożony?! Władze USA wydały ostrzeżenie

Finał Mistrzostw Świata 2026 może być zagrożony. Wszystko ze względu na fakt, że nad Nowy Jork dotarła chmura dymu z pożarów w Kanadzie. Władze stanu zalecają pozostanie w domu oraz zamykanie okien.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii

Mecz Hiszpania – Argentyna zostanie przeniesiony?

Mistrzostwa Świata 2026 zmierzają ku końcowi. Przed nami już tylko dwa ostatnie mecze, te najważniejsze. W sobotni wieczór na murawie zmierzą się bowiem przegrali półfinałowych starć, a więc reprezentacja Francji oraz Anglii. To spotkanie o trzecie miejsce z całą pewnością mogłoby być także finałem, ba, wydawało się jeszcze kilka dni temu, że to najbardziej realna opcja.

Finalnie jednak finałowe starcie o złoty medal mundialu rozegra się pomiędzy reprezentacją Hiszpanii oraz Argentyny. Ten mecz to istny hit, który elektryzuje fanów na całym świecie. Okazuje się jednak, że może być zagrożony. Wszystko bowiem przez fakt, że nad Nowy Jork dotarł dym z pożarów lasów w Kanadzie. W ostatnich dniach niebezpieczna dla zdrowia substancja zawarta w powietrzu spowodowała m.in. odwołanie debiutu Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Wszystko więc wskazuje na to, że zagrożenie w przypadku finału jest realne.

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Szczególnie, że władze stanowe wydały komunikat skierowany do mieszkańców. Piszą w nim o unikaniu aktywności na zewnątrz, pozostaniu w domu, używaniu klimatyzacji oraz zamykaniu okien. Z pewnością problem byłby mniejszy, gdyby MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey był obiektem z zamkniętym dachem i pracującą klimatyzacją. Niemniej oficjalnej decyzji władz FIFA nie ma, choć można spodziewać się zapewne jakiegoś komunikatu nt. sytuacji.

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