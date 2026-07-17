Roony Bardghji odejdzie z Barcelony. Chce go europejski gigant

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Roony Bardghji

Borussia Dortmund interesuje się Roonym Bardghjim

Roony Bardghji niemal na pewno opuści Barcelonę podczas trwającego letniego okienka transferowego. W zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka panuje bowiem ogromna konkurencja, a 20-letni skrzydłowy musi rywalizować o miejsce w podstawowym składzie między innymi z Lamine Yamalem. Mimo to władze katalońskiego klubu nadal wierzą w potencjał szwedzkiego zawodnika i nie zamierzają definitywnie się z nim rozstawać. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem wydaje się więc wypożyczenie, które pozwoliłoby piłkarzowi regularnie występować oraz zbierać cenne doświadczenie.

W ostatnich tygodniach Roony Bardghji był łączony z FC Porto, Ajaksem Amsterdam i Juventusem. Jak informuje dziennik „Mundo Deportivo”, wszystkich tych zainteresowanych może jednak uprzedzić Borussia Dortmund. Niemiecki potentat podobno poważnie rozważa sprowadzenie perspektywicznego atakującego na zasadzie wypożyczenia. Signal Iduna Park uchodzi za znakomite miejsce do rozwoju młodych talentów, dlatego taki kierunek mógłby okazać się bardzo korzystny dla trzykrotnego reprezentanta Szwecji.

Bardghji, który przeniósł się na Camp Nou niespełna rok temu, rozegrał dotychczas 28 spotkań w barwach Barcelony. W tym czasie spędził na murawie niespełna 880 minut, zdobywając dwie bramki oraz notując cztery asysty. Urodzony w Kuwejcie zawodnik znacznie lepiej prezentował się wcześniej w Kopenhadze, gdzie uchodził za jeden z największych talentów skandynawskiego futbolu. Jego kontrakt z katalońskim gigantem obowiązuje do 2029 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia ofensywnego piłkarza na około 15 milionów euro.

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