Bayern usłyszał to od Olise. Tak wygląda sprawa transferu do Realu

Michael Olise pozostaje jednym z najgorętszych nazwisk letniego okna transferowego. Bayern Monachium otrzymał jednak od zawodnika i jego otoczenia ważny sygnał, który uspokaja klub w sprawie jego przyszłości.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise

Bayern nie zamierza sprzedawać Olise

W ostatnich godzinach pojawiły się nowe informacje dotyczące przyszłości Michaela Olise. Florian Plettenberg ze Sky Sport Deutschland przekazał, że Bayern Monachium pozostaje spokojny mimo wcześniejszych doniesień „L’Équipe” o możliwym transferze Francuza do Realu Madryt.

Według dziennikarza stanowisko mistrzów Niemiec zostało ponownie omówione i zaakceptowane przez wszystkie najważniejsze osoby w klubie, w tym Uliego Hoenessa. Bayern nie zamierza sprzedawać 24-latka i buduje z nim skład na kolejne sezony.

Olise ma ważny kontrakt do 2029 roku, który nie zawiera klauzuli umożliwiającej wcześniejsze odejście. Co więcej, władze klubu chcą przedłużyć z nim umowę i uczynić go jednym z trzech najlepiej zarabiających piłkarzy w zespole.

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Bayern otrzymał jasną wiadomość od Olise

Plettenberg podaje, że spokój Bayernu wynika z dwóch powodów. Pierwszym ma być osobiste zapewnienie Florentino Pereza, który miał poinformować działaczy z Monachium, że Real Madryt nie planuje transferu Olise podczas obecnego okna. Według niemieckiego dziennikarza relacje między klubami są na tyle dobre, że Bayern w pełni ufa słowom prezesa Królewskich.

Drugim argumentem są informacje przekazane bezpośrednio przez samego zawodnika i jego przedstawicieli. Bayern miał usłyszeć, że Olise nie zamierza odchodzić tego lata i chce pozostać w Monachium. Do tej pory ani piłkarz, ani jego agent nie zgłosili klubowi chęci transferu.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że informacje Floriana Plettenberga są sprzeczne z wcześniejszymi doniesieniami „L’Équipe”. Francuski dziennik informował, że Olise jest zdeterminowany, aby w przyszłości dołączyć do Realu Madryt i miał rozmawiać o tym z Kylianem Mbappe oraz Aureliénem Tchouamenim. Na razie żadna ze stron oficjalnie nie odniosła się do tych rozbieżnych informacji.