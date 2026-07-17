FC Barcelona poluje na Hiszpana. Pojawiły się problemy

FC Barcelona wyraziła zainteresowanie reprezentantem Hiszpanii do lat 19. Katalończycy dalej myślą poważnie o wykupie Jorge Salinasa z Racingu Santander - donosi dziennik "Sport".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Deco

Jorge Salinas na radarze Barcelony. Problemem cena ustalona przez Racing Santander

FC Barcelona nadal jest zainteresowana sprowadzeniem Jorge Salinasa. Jednak negocjacje z Racingiem Santander utknęły w martwym punkcie. Jak informuje kataloński dziennik „Sport”, oba kluby nie mogą dojść do porozumienia w sprawie kwoty transferu. Główną przeszkodą pozostaje wysokość klauzuli odstępnego 19-letniego obrońcy.

Racing, który wywalczył awans do La Ligi, nie zamierza schodzić ze swoich oczekiwań. Klub domaga się zapłaty pełnej klauzuli wynoszącej 16 milionów euro. Barcelona uważa jednak, że obecna wartość rynkowa zawodnika jest zdecydowanie niższa i nie chce podejmować zbyt dużego ryzyka finansowego.

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Rozmowy nadal trwają, a sytuacja może nabrać tempa po powrocie Salinasa z wakacji. Obrońca niedawno świętował zdobycie mistrzostwa Europy U-19 z reprezentacją Hiszpanii i w najbliższym czasie ma rozpocząć przygotowania do nowego sezonu. Katalończycy od dawna uważnie monitorują rozwój 19-letniego defensora i uważają za jeden z najbardziej interesujących talentów na hiszpańskim rynku. Sytuację zawodnika obserwuje również Atletico Madryt.

Według medialnych doniesień, Salinas chciałby przeprowadzić się na Camp Nou. Hansi Flick miał już zaakceptować transfer młodego obrońcy. Początkowy plan zakładał również, że po hiszpański defensor zostałby od razu wypożyczony do Racingu. W tym momencie rozważane są różne rozwiązania.