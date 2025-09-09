Fabiański wskazał nowego Glika? Ależ słowa o debiutancie

Reprezentacja Polski ma za sobą bardzo udane zgrupowanie. Jednym z wygranych jest Przemysław Wiśniewski. Łukasz Fabiański w wywiadzie dla TVN24 porównał go do Kamila Glika.

Every Second Media/Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Przemysław Wiśniewski doceniony także przez Fabiańskiego

Reprezentacja Polski w dwóch wrześniowych meczach eliminacji do mistrzostw świata w 2026 roku zgarnęła w sumie cztery punkty. Biało-Czerwoni zremisowali bowiem z Holandią oraz pokonali pewnie Finlandię. Tym samym kadra pod wodzą Jana Urbana na nowo zapaliła entuzjazm w kibicach oraz całym narodzie.

Zadowolenie jest jeszcze większe z powodu, że wokół zespołu zdecydowanie poprawiła się atmosfera, a sam szkoleniowiec dał szansę kilku nieoczywistym graczom. Dwa mecze w pierwszym składzie rozpoczął bowiem Przemysław Wiśniewski, który w starciu z Holandią dopiero debiutował w kadrze. To właśnie 27-latek okrzyknięty został odkryciem i wygranym tego zgrupowania, a chociażby Łukasz Fabiański widzi w nim wielki potencjał. W rozmowie z TVN24 porównał go do… samego Kamila Glika.

– Największym plusem i zaskoczeniem było to, że trener zdecydował się zaufać debiutantowi Przemysławowi Wiśniewskiemu w tak istotnym meczu z mocnym rywalem Holandią. Sam zawodnik bardzo dobrze się obronił. Zaprezentował się w obu meczach bardzo dobrze. Taką prostotą i zdecydowaniem przypominał mi Kamila Glika za czasów reprezentacji – powiedział Fabiański w rozmowie z TVN24.

