Egzotyczna reprezentacja awansowała na mundial i nie ma trenera. Sensacyjna rezygnacja

12:52, 23. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Curaçao National Football Team

Dick Advocaat awansował z reprezentacją Cruracao na Mistrzostwa Świata w 2026 roku, ale nie będzie mógł poprowadzić kadry. Z powodów osobistych zrezygnował z funkcji selekcjonera, o czym poinformowała tamtejsza federacja

Dick Advocaat
ANP / Alamy Na zdjęciu: Dick Advocaat

Szok, Curacao z nowym selekcjonerem na mundial

Zbliżające się wielkimi krokami piłkarskie Mistrzostwa Świata w 2026 roku będą historyczne pod wieloma względami. Przede wszystkim z powodu, że na tym turnieju zobaczymy aż 48 narodowych reprezentacji, co jest największą liczbą w historii. Z tego też powodu musiały znaleźć się wśród nich także i takie drużyny, które będą absolutnymi debiutantami, a wręcz egzotycznymi futbolowymi krajami.

Doskonałym tego przykładem jest reprezentacja Curacao, która awans na mundial wywalczyła pod wodzą doskonale znanego w Europie Dicka Advocaata. Niestety dzisiaj tamtejsza federacja poinformowała, że szkoleniowiec rodem z Holandii nie będzie mógł poprowadzić zespołu na turnieju. 78-latek sam złożył rezygnację, a jej powodem są kwestie osobiste związane ze zdrowiem córki. Więcej można przeczytać w komunikacie opublikowanym przez związek w mediach społecznościowych.

Jego decyzja zasługuje wyłącznie na szacunek. Dick zapisał się w historii naszej reprezentacji narodowej. Curacao na zawsze pozostanie mu wdzięczni – powiedział prezes federacji Curacao cytowany w mediach społecznościowych.

Curacao wybrało już jednak następcę Dicka Advocaata. Został nim Fred Rutten, 63-letni były trener m.in. PSV, Feyenoordu oraz Schalke 04.

