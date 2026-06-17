Dziś swoje pierwsze mecze na Mistrzostwach Świata 2026 zagrają kolejni europejscy giganci a więc Portugalia, Anglia i Chorwacja. Natomiast jutro do gry wejdzie m.in. Kolumbia. Oto rozpiska spotkań.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Dzisiejsze mecze mundialu (17.06.2026)

Dziś wieczorem do gry wejdzie reprezentacja Portugalii, która swoje pierwsze spotkanie w grupie K na Mistrzostwach Świata 2026 rozegra z Demokratyczną Republiką Konga. Oczy całego świata będą zwrócone na Cristiano Ronaldo, który postara się odpowiedzieć Leo Messiemu. Argentyńczyk rozpoczął mundial od zwycięstwa i hat tricka.

Drugi mecz dnia to absolutny hit. W Arlington zmierzą się dwaj europejscy giganci, którzy rywalizują w grupie L. Kto wyjdzie zwycięsko z pojedynku Anglia – Chorwacja? Jak spiszą się największe gwiazdy obu ekip, a więc Harry Kane i Luka Modrić?

Data Godzina Grupa Mecz Miasto Transmisja 17 czerwca 19:00 K Portugalia – DR Konga Houston TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 17 czerwca 22:00 L Anglia – Chorwacja Arlington TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

Jutrzejsze mecze mundialu (18.06.2026)

W czwartek zaplanowano cztery starcia. Już o godzinie 01:00 odbędzie się drugi pojedynek w grupie L. Areną meczu Ghana – Panama będzie BMO Field w Toronto. Trzy godziny później mundial rozpocznie Kolumbia, która w Meksyku zagra z Uzbekistanem. Kibice Los Cafeteros liczą na znakomity występ Jamesa Rodrigueza, który imponował w sparingach przed startem MŚ.

O 18:00 wystartuje druga kolejka MŚ 2026. Na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie dojdzie do spotkania Czechy – RPA. Obie ekipy mają na koncie jedną porażkę. Podopieczni Miroslava Koubka przegrali z Koreą Południową (1:2), natomiast Bafana Bafana nie poradziła sobie z Meksykiem (0:2).



Dzień zamknie rywalizacja Szwajcarii z drużyną Bośni i Hercegowiny. W Inglewood zmierzą się reprezentacje, które mają na koncie po jednym punkcie. Rossocrociati zremisowali 1:1 z Katarem, a Smoki nie rozstrzygnęły zmagań z Kanadą (1:1).