Dzisiejsze mecze mundialu (17.06.2026)
Dziś wieczorem do gry wejdzie reprezentacja Portugalii, która swoje pierwsze spotkanie w grupie K na Mistrzostwach Świata 2026 rozegra z Demokratyczną Republiką Konga. Oczy całego świata będą zwrócone na Cristiano Ronaldo, który postara się odpowiedzieć Leo Messiemu. Argentyńczyk rozpoczął mundial od zwycięstwa i hat tricka.
Drugi mecz dnia to absolutny hit. W Arlington zmierzą się dwaj europejscy giganci, którzy rywalizują w grupie L. Kto wyjdzie zwycięsko z pojedynku Anglia – Chorwacja? Jak spiszą się największe gwiazdy obu ekip, a więc Harry Kane i Luka Modrić?
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|17 czerwca
|19:00
|K
|Portugalia – DR Konga
|Houston
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|17 czerwca
|22:00
|L
|Anglia – Chorwacja
|Arlington
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
Jutrzejsze mecze mundialu (18.06.2026)
W czwartek zaplanowano cztery starcia. Już o godzinie 01:00 odbędzie się drugi pojedynek w grupie L. Areną meczu Ghana – Panama będzie BMO Field w Toronto. Trzy godziny później mundial rozpocznie Kolumbia, która w Meksyku zagra z Uzbekistanem. Kibice Los Cafeteros liczą na znakomity występ Jamesa Rodrigueza, który imponował w sparingach przed startem MŚ.
O 18:00 wystartuje druga kolejka MŚ 2026. Na Mercedes-Benz Stadium w Atlancie dojdzie do spotkania Czechy – RPA. Obie ekipy mają na koncie jedną porażkę. Podopieczni Miroslava Koubka przegrali z Koreą Południową (1:2), natomiast Bafana Bafana nie poradziła sobie z Meksykiem (0:2).
Dzień zamknie rywalizacja Szwajcarii z drużyną Bośni i Hercegowiny. W Inglewood zmierzą się reprezentacje, które mają na koncie po jednym punkcie. Rossocrociati zremisowali 1:1 z Katarem, a Smoki nie rozstrzygnęły zmagań z Kanadą (1:1).
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|18 czerwca
|01:00
|L
|Ghana – Panama
|Toronto
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|18 czerwca
|04:00
|K
|Uzbekistan – Kolumbia
|Meksyk
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|18 czerwca
|18:00
|A
|Czechy – RPA
|Atlanta
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|18 czerwca
|21:00
|B
|Szwajcaria – BiH
|Inglewood
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL