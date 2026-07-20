Widzew Łódź dostanie za niechcianego piłkarza trzy miliony euro?!

Widzew Łódź kilka dni temu zaskoczył, decydując się na wypożyczenie Osmana Bukariego. „Dziennik Łódzki” ujawnia, ile może dostać w przypadku transferu definitywnego.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Bukari wypożyczony. Tyle Widzew może zarobić na sprzedaży

Widzew Łódź zimą pobił rekord transferowy Ekstraklasy, wydając na Osmana Bukariego aż 5,5 mln euro. Klub wiele po nim oczekiwał, lecz w rundzie wiosennej skrzydłowy nie odegrał istotnej roli. Po zatrudnieniu Aleksandara Vukovicia został w zasadzie odstawiony od gry – niekorzystna była dla niego także zmiana ustawienia, bowiem nie nadawał się do gry na wahadle.

Bukari sumiennie trenował podczas letnich przygotowań – wydawało się, że w kolejnym sezonie wywalczy miejsce w pierwszym składzie. Vuković regularnie stawiał na niego podczas sparingów, więc decyzja o wypożyczeniu była dla kibiców bardzo dużym zaskoczeniem. Kilka dni temu Widzew poinformował o porozumieniu z Crveną zvezda, dla której 27-latek będzie grał w najbliższym sezonie.

Dyrektor sportowy Artur Płatek tłumaczył tę decyzję – Vuković nie mógł zagwarantować zawodnikowi regularnej gry, więc ten poprosił o zmianę otoczenia. Kluby nie poinformowały o szczegółach transakcji, ale „Dziennik Łódzki” ujawnił kwotę potencjalnego wykupu. W umowie znalazła się bowiem klauzula wykupu. Jeśli Crvena będzie chciała go zatrzymać, musi zapłacić Widzewowi trzy miliony euro.

Dla łódzkiego klubu byłby to solidny zastrzyk gotówki, choć nie da się ukryć, że transfer Bukariego wciąż będzie uznawany za bardzo poważną wtopę i stratę.