Deschamps dokonał trzech zmian. Wiemy co z Mbappe

21:53, 22. czerwca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Francja - Irak to spotkanie w 2. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się na stadionie Lincoln Financial Field w Filadelfii.

Kylian Mbappe i Didier Deschamps
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Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Didier Deschamps

Francja – Irak: wyjściowe jedenastki

Wicemistrzowie świata z 2022 roku rozpoczęli mundial od wygranej w pojedynku z Senegalem. Francja pokonała Lwy Terangi 3:1 po dublecie Kyliana Mbappe i golu Bradleya Barcoli. Natomiast Irak został rozbity przez Norwegię 1:4. Jedyna bramkę dla Lwów Mezopotamii zdobył Aymen Hussein.

Trójkolorowi to oczywisty faworyt tej potyczki. Trener Didier Deschamps postanowił dokonać trzech zmian na to starcie. Lucas Digne, Manu Koné i Bradley Barcola zastąpili Theo Hernandeza, Aureliena Tchouameniego i Desire Doue. Kylian Mbappe utrzymał miejsce w podstawowym składzie.

Francja – Irak: oficjalne składy

Francja: Mike Maignan, Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Manu Koné, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé

Irak: Ahmed Basil, Hussein Ali, Zaid Tasheen, Akam Hashim, Merchas Doski, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ahmed Qasem, Aymen Hussein

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