Francja - Irak to spotkanie w 2. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się na stadionie Lincoln Financial Field w Filadelfii.

Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Didier Deschamps

Francja – Irak: wyjściowe jedenastki

Wicemistrzowie świata z 2022 roku rozpoczęli mundial od wygranej w pojedynku z Senegalem. Francja pokonała Lwy Terangi 3:1 po dublecie Kyliana Mbappe i golu Bradleya Barcoli. Natomiast Irak został rozbity przez Norwegię 1:4. Jedyna bramkę dla Lwów Mezopotamii zdobył Aymen Hussein.

Trójkolorowi to oczywisty faworyt tej potyczki. Trener Didier Deschamps postanowił dokonać trzech zmian na to starcie. Lucas Digne, Manu Koné i Bradley Barcola zastąpili Theo Hernandeza, Aureliena Tchouameniego i Desire Doue. Kylian Mbappe utrzymał miejsce w podstawowym składzie.

Francja – Irak: oficjalne składy

Francja: Mike Maignan, Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Manu Koné, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé

Notre XI de départ pour défier l’Irak 🇫🇷🔥



Rendez-vous à 23h00 pour notre deuxième match de Coupe du Monde, en direct sur M6 et beIN SPORTS 1 ⚽️📺



🇫🇷🇮🇶 #FRAIRQ | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/MnpzDevS8b — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 22, 2026

Irak: Ahmed Basil, Hussein Ali, Zaid Tasheen, Akam Hashim, Merchas Doski, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ahmed Qasem, Aymen Hussein