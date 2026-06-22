Francja – Irak: wyjściowe jedenastki
Wicemistrzowie świata z 2022 roku rozpoczęli mundial od wygranej w pojedynku z Senegalem. Francja pokonała Lwy Terangi 3:1 po dublecie Kyliana Mbappe i golu Bradleya Barcoli. Natomiast Irak został rozbity przez Norwegię 1:4. Jedyna bramkę dla Lwów Mezopotamii zdobył Aymen Hussein.
Trójkolorowi to oczywisty faworyt tej potyczki. Trener Didier Deschamps postanowił dokonać trzech zmian na to starcie. Lucas Digne, Manu Koné i Bradley Barcola zastąpili Theo Hernandeza, Aureliena Tchouameniego i Desire Doue. Kylian Mbappe utrzymał miejsce w podstawowym składzie.
Francja – Irak: oficjalne składy
Francja: Mike Maignan, Lucas Digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Manu Koné, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Kylian Mbappé
Irak: Ahmed Basil, Hussein Ali, Zaid Tasheen, Akam Hashim, Merchas Doski, Ibrahim Bayesh, Zidane Iqbal, Amir Al-Ammari, Zaid Ismael, Ahmed Qasem, Aymen Hussein