De la Fuente wybrał bramkarza Hiszpanii na mundial. To nie Joan Garcia

Reprezentacja Hiszpanii będzie jednym z faworytów na Mistrzostwach Świata. Luis de la Fuente wybrał bramkarza numer jeden. Mundo Deportivo zdradza, że będzie nim Unai Simon, a nie Joan Garcia.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia

Unai Simon bramkarzem Hiszpanii na Mistrzostwach Świata

Reprezentacja Hiszpanii może powtórzyć historię z 2008 i 2010 roku. Osiemnaście lat temu zostali mistrzami Europy, a następnie zdobyli mistrzostwo świata. Teraz podopieczni Luisa de la Fuente mają szansę ponownie wygrać mundial dwa lata po wygraniu EURO. La Furia Roja będzie jednym z faworytów do zwycięstwa. W grupie zagrają z Urugwajem, Arabią Saudyjską oraz Republiką Zielonego Przylądka.

Podstawowym pytaniem w kontekście składu reprezentacji Hiszpanii pozostaje kwestia doboru bramkarza. Mistrzowie Europy mają do wyboru trzech klasowych golkiperów: David Raya, Joan Garcia i Unai Simon. Selekcjoner wybrał, kto będzie „jedynką”.

Zdaniem dziennika Mundo Deportivo selekcjoner nie postawi na bramkarza FC Barcelony. Podstawowym golkiperem będzie Unai Simon. To właśnie on wystąpił w meczu z Peru, w którym można było zobaczyć skład, jakim Hiszpania będzie grać w trakcie mundialu. Decyzja selekcjonera nie przypadła do gustu kibicom. Fani byli przekonani, że „jedynką” zostanie Joan Garcia.

Garcia ma za sobą pierwszy sezon w Barcelonie, gdzie w 45 meczach zachował 18 czystych kont. Dla porównania Simon nie dał się pokonać 8 razy w 46 spotkaniach.

Hiszpania rozpocznie mundial 15 czerwca od meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Kolejne starcie odbędzie się 21 czerwca z Arabią Saudyjską. Na koniec fazy grupowej spotkają się 27 czerwca z Urugwajem.