Cash znów to zrobił! Co za uderzenie w meczu z Finlandią [WIDEO]

Matty Cash znów zdobył bramkę dla reprezentacji Polski. Tym razem zawodnik Aston Villi trafił do siatki w starciu z Finlandią otwierając wynik niedzielnego meczu eliminacji mistrzostw świata.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Cash z kolejnym golem dla reprezentacji Polski

Matty Cash w ostatnich dniach prezentuje znakomitą formę w reprezentacji Polski. Defensor popisał się znakomitym uderzeniem w meczu z Holandią. Jego bramka dała cenny remis w starciu z Oranje, a w przyszłości może okazać się kluczowa w kontekście walki o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Początek niedzielnego meczu z Finlandią był dość wyrównany. Ani Polacy, ani Finowie nie potrafili w pełni przejąć kontroli nad spotkaniem. Choć delikatna przewaga zarysowywała się po stronie Biało-czerwonych, to jednak podopieczni Jana Urbana nie potrafili realnie zagrozić bramce rywala.

Przełamanie przyszło dopiero w 27. minucie. Matty Cash zgubił krycie fińskiej defensywy na skraju pola karnego i wykorzystał celne podanie Kamińskiego. Zawodnik Aston Villi popisał się mocnym i precyzyjnym uderzeniem nie dając żadnych szans na obronę tego strzału bramkarzowi reprezentacji Finlandii.

Cash tym samym wpisał się po raz drugi na listę strzelców w meczu reprezentacji Polski w ciągu zaledwie czterech dni. Choć nie tak dawno był jeszcze pomijany przez byłego selekcjonera Polski, obecnie pod wodzą Jana Urbana defensor wyrasta na jedną z kluczowych postaci reprezentacji Polski.

Biało-czerwoni przegrali już w trwających eliminacjach z Finlandią 1:2. Z tego powodu pojedynek w Chorzowie może okazać się decydujący w kontekście walki o awans na mundial.

Zobacz również: Lewandowski opuści FC Barcelonę. Oto najbardziej możliwy europejski kierunek