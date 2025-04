Bułka zatrzymał PSG. Kiwior najlepszy w Arsenalu. Zieliński wrócił po kontuzji [RAPORT KADROWICZÓW]

Za nami ostatni weekend kwietnia, w którym działo się naprawdę dużo. Marcin Bułka w wielkim stylu zatrzymał PSG. Jakub Kiwior był najlepszym piłkarzem Arsenalu, a Jakub Moder znów błyszczał w Feyenoordzie. Co więcej, do gry po urazie wrócił Piotr Zieliński. Zapraszam na cotygodniowy raport kadrowiczów.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Raport kadrowiczów z ostatniego weekendu – bohaterem Marcin Bułka

Rozgrywki ligowe coraz szybciej zmierzają do końca. Kalendarz w końcówce sezonu jest przeładowany do granic możliwości. W ubiegłym tygodniu często mogliśmy oglądać w akcji reprezentantów Polski. Wspaniałe parady, gole i piękne asysty – to wszystko z udziałem m.in. Marcina Bułki, Jakuba Kiwiora czy Jakuba Modera. Warto odnotować, że po prawie dwóch miesiącach na boisko wrócił Piotr Zieliński. Powrót pomocnika Interu Mediolan to świetna wiadomość nie tylko dla kibiców, ale przede wszystkim dla Michała Probierza.

Jeśli jest coś, czego można żałować to kontuzja Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski ze względu na uraz, którego doznał w meczu z Celtą Vigo, opuścił finałowe spotkanie Pucharu Króla. El Clasico pomiędzy Barceloną a Realem zapewniło ogrom emocji. Z powodu kontuzji nie oglądaliśmy również bramkarza Łukasza Skorupskiego. Powrót golkipera Bolognii ma nastąpić na początku maja.

Bułka bohaterem we Francji! Zatrzymał wielkie Paris Saint-Germain

Marcin Bułka został bohaterem 31. kolejki Ligue 1. Reprezentant Polski rozegrał fenomenalny mecz przeciwko Paris Saint-Germain. Głównie to dzięki jego paradom Nicea mogła cieszyć się ze zwycięstwa (3:1). Warto wspomnieć, że 25-latek zanotował aż 12 interwencji, a xG powstrzymanych goli wyniosło 2,11. Występem golkipera zachwycały się po meczu francuskie media. “Absolutnie kluczowy zawodnik OGC Nice. Fenomenalny występ” – napisał L’Equipe, przyznając mu notę 9 w skali 1-10.

“Polak był po prostu WIELKI. Zatrzymywał mniej groźne strzały i dokonywał cudów przy trudniejszych próbach paryżan. W doliczonym czasie gry doprowadził do frustracji Ramosa, Vitinhę, Hakimiego i całe PSG” – zachywcał się serwis Nicematin.com.

Pełne dziewięćdziesiąt minut rozegrali także Bartłomiej Drągowski i Bartosz Mrozek. W przypadku golkipera Panathinaikosu jego wysiłki poszły na marne, bowiem Koniczynki przegrały z PAOK-iem (1:2). Polak zanotował sześć udanych interwencji i obronił trzy strzały w polu karnym. Szczęście nie dopisało także bramkarzowi Lecha, który w doliczonym czasie gry do spółki ze stoperem Kolejorza przyczynił się do straty gola, który doprowadził do remisu (2:2). Na liście kontuzjowanych wciąż jest Łukasz Skorupski, czyli jedynka reprezentacji Polski.

Łukasz Skorupski (Bologna) – kontuzjowany

Marcin Bułka (Nice) – 90 minut z PSG

Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos) – 90 minut z PAOK-iem

Bartosz Mrozek (Lech Poznań) – 90 minut z Radomiakiem

Kiwior najlepszym piłkarzem Arsenalu, Cash nie zagra w finale Pucharu Anglii

Jakub Kiwior bez cienia wątpliwości rozkwita jako podstawowy obrońca Arsenalu. Regularna gra daje mu coraz więcej pewności, a podczas meczu z Crystal Palace był najlepszym piłkarzem Kanonierów na boisku. Wspaniały występ został zwieńczony zdobyciem pierwszego gola w tym sezonie. Forma reprezentanta Polski z pewnością wywoła duży ból głowy u Mikela Artety, gdy do zdrowia wróci Gabriel. Media na wyspach zgodnie oceniły występ Kiwiora na 8 w skali od 1 do 10. Polak otrzymał najwyższą notę w drużynie.

“Wymarzony początek meczu dla obrońcy. Zdobył gola głową po dośrodkowaniu Odegaarda z rzutu wolnego. Zanotował także świetną interwencję, blokując strzał Nketiaha z bliskiej odległości, za co został nagrodzony dużymi brawami” – pisał serwis Football London. “Niemal bezbłędny występ. To był ten typ defensywnego popisu, do którego Gabriel zdążył nas przyzwyczaić przez lata. Kiwior zaczyna pokazywać pełnię swoich możliwości” – zachwycał się portal Pain In The Arsenal. “Bronił bardzo pewnie przez całe spotkanie i był najlepszym zawodnikiem swojej drużyny” – dodał Daily Express.

Zdecydowanie słabiej zaprezentował się w weekend Matty Cash, który wraz z Aston Villą odpadł w półfinale Pucharu Anglii. Prawy obrońca miał trudności z powstrzymywaniem Eberechiego Eze i nie pokazał nic szczególnego w grze ofensywnej. “To był trudny wieczór — miał pełne ręce roboty w defensywie i nie wniósł wystarczającej jakości w grze do przodu” – ocenił serwis TalkVilla.com.

Tym razem nie mogliśmy oglądać na włoskich boiskach poczynań naszych środkowych obrońców. Co prawda Hellas Werona zagra dopiero w poniedziałek, ale Paweł Dawidowicz nie wystąpi w starciu z Cagliari ze względu na kontuzję. Z kolei Sebastian Walukiewicz rozegrał tylko 6 minut w spotkaniu z Napoli. Na boisku nie pojawił się także Mateusz Wieteska, który cały mecz PAOK – Panathinaikos oglądał z ławki rezerwowych. Nie grał również Kamil Piątkowski, ponieważ Kasimpasa ma kolejkę przerwy w lidze tureckiej.

Jan Bednarek (Southampton) – 90 minut z Fulham

Bartosz Bereszyński (Sampdoria) – 59 minut z Carrarese

Mateusz Skrzypczak (Jagiellonia Białystok) – 90 minut z Koroną Kielce

Jakub Kiwior (Arsenal) – 90 minut i gol z Crystal Palace

Kamil Piątkowski (Kasimpasa) – pauza Kasimpasy w lidze

Mateusz Wieteska (PAOK) – cały mecz z Panathinaikosem na ławce rezerwowych

Sebastian Walukiewicz (Torino) – 6 minut z Napoli

Paweł Dawidowicz (Hellas Werona) – jego drużyna gra w poniedziałek z Cagliari / kontuzjowany

Matty Cash (Aston Villa) – 90 minut z Crystal Palace

Urbański przyspawany do ławki, Moder z asystą, Zieliński wrócił po kontuzji

Piotr Zieliński po prawie dwóch miesiącach przerwy wrócił na boisko Serie A. Pomocnik zagrał 10 minut w meczu z Romą, lecz nie miał zbyt wielu okazji, aby się pokazać. Zanotował 14 kontaktów z piłką, 9 celnych podań i jedno dokładne długie zagranie.

Nieco więcej, ponieważ 28 minut otrzymał od trenera Nicola Zalewski. Wahadłowy rozruszał grę na lewej stronie, ale nie był w stanie wpłynąć na odwrócenie wyniku meczu. “Śmiało atakuje rywala, pokazując dużą pewność siebie, ma odpowiednią energię i trudno wymagać od niego więcej, skoro dostaje szanse na grę tylko od czasu do czasu” – napisał serwis Calciomercato.

Po dwóch meczach z rzędu, w których zagrał Kacper Urbański, tym razem w starciu z Juventusem oglądał poczynania swoich kolegów z ławki rezerwowych. Monza przegrała z grającą w osłabieniu Starą Damą (0:2). Bez minut był także Dominik Marczuk, którego zabrakło w kadrze meczowej Realu Salt Lake. Z kolei Mateusz Bogusz wszedł na murawę na kilka minut przed ostatnim gwizdkiem.

Mniej więcej pół godziny rozegrali w weekend Sebastian Szymański i Jakub Kamiński. Pomocnik Fenerbahce zanotował jedynie 13 kontaktów z piłką i wykonał sześć podań, z czego cztery celne. W rywalizacji z Gaziantepem był mało widoczny. Skrzydłowy Wolfsburga nie miał zbyt wielu okazji do pokazania się w grze ofensywnej, co było spowodowane faktem, że Wilki grały w dziesięciu od 26. minuty.

Kolejny świetny występ zaliczył Jakub Moder w barwach Feyenoordu. Polak, choć nie wpisał się na listę strzelców, zaliczył asystę przy golu Ayase Uedy. Holenderskie media chwaliły go po spotkaniu przede wszystkim za czujną grę w defensywie oraz rozgrywanie piłki w ataku.

Sebastian Szymański (Fenerbahce) – 24 minuty z Gaziantep

Piotr Zieliński (Inter Mediolan) – 10 minut z Romą

Kacper Urbański (Monza) – cały mecz z Juventusem na ławce rezerwowych

Mateusz Bogusz (Cruz Azul) – 8 minut z Tigres

Dominik Marczuk (Real Salt Lake) – poza kadrą na mecz z San Diego

Nicola Zalewski (Inter Mediolan) – 28 minut z Romą

Przemysław Frankowski (Galatasaray) – 45 minut z Eyupspor

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg) – 29 minut z Freiburgiem

Bartosz Slisz (Atlanta United) – 90 minut z Orlando City

Jakub Moder (Feyenoord) – 90 minut i asysta z Zwolle

Jakub Piotrowski (Ludogorec Razgrad) – 90 minut z Cherno More

Buksa w świetnej formie, Barcelona bez Lewandowskiego z Pucharem Króla

Robert Lewandowski ze względu na kontuzję opuścił finał Pucharu Króla. Mimo to FC Barcelona z Wojciechem Szczęsnym w składzie pokonała Real Madryt i zdobyła drugie trofeum w tym sezonie. Kapitan reprezentacji Polski według medialnych doniesień ma wrócić do gry na rewanżowe spotkanie z Interem Mediolan w półfinale Ligi Mistrzów. Poza 36-latkiem nie oglądaliśmy w akcji także Krzysztofa Piątka. Basaksehir zagra w poniedziałek z Goztepe, ale napastnik nie wystąpi ze względu na zawieszenie za czerwoną kartkę.

Pod nieobecność Lewandowskiego i Piątka w weekend ponownie błyszczał Adam Buksa. Snajper duńskiego FC Midtjylland podtrzymał skuteczność, zdobywając gola w trzecim meczu z rzędu. Do siatki trafił w wysoko wygranym starciu z FC Nordsjaelland. Miałby na swoim koncie dwie bramki, lecz trafienie w 3. minucie zostało anulowane ze względu na pozycję spaloną.

Tym razem bez zdobycia gola musiał obejść się Karol Świderski. Piłkarz Panathinaikosu rozegrał dziewięćdziesiąt minut w przegranej konfrontacji z PAOK-iem (1:2). Natomiast sam występ pozostawiał wiele do życzenia, gdyż Świder nie oddał ani jednego strzału, a na dodatek miał tylko 26 kontaktów z piłką. Do tego wygrał tylko jedno z siedmiu starć o piłkę w powietrzu.