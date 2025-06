fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Artur Wichniarek

Artur Wichniarek o poszukiwaniu następcy Michała Probierza

Reprezentacja Polski po czerwcowym zgrupowaniu mocno obrzydziła się kibicom. Wpływ na taki stan rzeczy miało kilka czynników, w tym przede wszystkim porażka z Finlandią (1:2). Po tym starciu do dymisji podał się Michał Probierz i ta została przyjęta. Jednocześnie trwają poszukiwania nowego selekcjonera. Na temat całego procesu swoimi przemyśleniami podzielił się Artur Wichniarek.

– Dla mnie, od samego początku, rzucanie nazwisk przez PZPN jest czymś niezrozumiałym. W innych reprezentacjach władze tak nie robią – nie oznajmiają także wszem i wobec, kto jest ich kandydatem numer jeden. Bo jeśli rozmowy z tym trenerem się nie powiodą, to potem musisz przejść do opcji, które wcześniej zdyskredytowałeś. Ogłoszenie opinii publicznej, że naszym kandydatem numer jeden jest Maciej Skorża, nie wiedząc w ogóle czy jest szansa, że w ogóle obejmie on kadrę, jest niezrozumiałe – powiedział były reprezentant Polski w audycji „Loża Piłkarska” w Kanale Sportowym.

Wichniarek wprost też wskazał swojego faworyta na następcę Michała Probierza. Ekspert przekonuje, że w tej roli widziałby Jana Urbana. – Ma on za sobą świetną karierę piłkarską i bardzo dobrą karierę trenerską. Byłby facetem, który wchodząc do tej szatni, byłby dla tych zawodników kimś w postaci osoby zaufania publicznego – rzekł 48-latek.

Reprezentacja Polski do gry wróci 4 września. Zmierzy się wówczas z Holandią. Z kolei trzy dni później na drodze Biało-czerwonych stanie Finlandia. To spotkanie odbędzie się na SuperAuro.pl Stadionie Śląskim.

