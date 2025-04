Krzysztof Piątek oraz Kacper Kozłowski nie dotrwali do ostatniego gwizdka meczu Basaksehir - Gazinatep. Obaj Polacy otrzymali czerwone kartki.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek (z prawej)

Piątek i Kozłowski opuścili boisko przed końcem

W niedzielnym meczu Basaksehir – Gaziantep naprzeciw siebie stanąć mogło dwóch Polaków – w składzie gospodarzy od pierwszej minuty zagrał Krzysztof Piątek, zaś w ekipie gości wystąpił Kacper Kozłowski.

Spotkanie zaczęło się od mocnego uderzenia Gaziantep, które wyszło na prowadzenie już w 5. minucie. Jeszcze przed przerwą Basaksehir odwrócił rezultat, dwukrotnie trafiając do siatki. Wyrównującego gola zdobył Piątek, który wykorzystał rzut karny. Do szatni drużyny schodziły przy wyniku 2-1 dla gospodarzy.

Po zmianie stron Gaziantep ruszyło do ataku, przejmując kontrolę nad przebiegiem gry. Basaksehir bronił się jednak bardzo skutecznie, ani razu nie kapitulując. Pod koniec spotkania doszło do szalonych sytuacji z udziałem dwóch polskich zawodników. W 88. minucie Piątek otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę po uderzeniu rywala piętą. Nie wydaje się jednak, aby to zagranie było zamierzone.

W doliczonym czasie gry murawę opuścił za to Kozłowski, który w ciągu kilkudziesięciu sekund dwukrotnie ujrzał żółte kartki. Druga była skutkiem przesadzonej dyskusji z arbitrem.