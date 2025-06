Imago / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Jurgen Klopp w 2023 roku odrzucił ofertę pracy z reprezentacją Niemiec

Jurgen Klopp po sezonie 2023/2024 zdecydował się przejść na emeryturę. Mimo to pozostał przy futbolu, ale już nie w roli trenera. Wraz z początkiem 2025 roku przejął obowiązki szefa Global Soccer w koncernie Red Bulla. Choć co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje, że 58-latek wróci na ławkę trenerską, to każda z nich okazuje się tylko zwykłą plotką. Tak było między innymi ws. pracy w AS Romie.

Ostatnio były szkoleniowiec Liverpoolu udzielił wywiadu portalowi Welt.de. Jurgen Klopp zdradził, że w 2023 roku miał możliwość pracy w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Odrzucił ją, ponieważ – jak sam mówi – nie mógł zostawić zespołu po słabszym sezonie.

– Sezon przed tym [ostatnim] nie był zbyt udany dla Liverpoolu. Latem po tamtym sezonie reprezentacja Niemiec szukała nowego selekcjonera. Mogłem powiedzieć wtedy „tak”, ponieważ być może lepiej byłoby zrobić coś innego – powiedział Jurgen Klopp.

– Nie chciałem tego, a decyzja nie dotyczyła tylko pracy w roli selekcjonera reprezentacji. Nie mogłem tak po prostu odejść z Liverpoolu. Była tam drużyna, byli ludzie, z którymi zbudowałem relacje – dodał były trener The Reds w rozmowie z portalem Welt.de.

Ostatecznie po odmowie Kloppa niemiecka federacja zdecydowała się na zatrudnienie Juliana Nagelsmanna. 37-latek do dziś pracuje z kadrą, z którą awansował do ćwierćfinału Mistrzostw Europy 2024, a także zajął 4. miejsce w Lidze Narodów 2025.