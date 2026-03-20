Boniek wybrał skład na Albanię. Tylko jedna niewiadoma

Zbigniew Boniek wytypował skład reprezentacji Polski na mecz z Albanią. Były prezes PZPN miał wątpliwości tylko na jednej pozycji. Waha się, czy postawić w środku na Jakuba Modera, czy Bartosza Slisza.

Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Już tylko niecały tydzień dzieli nas od jednego z miejmy nadzieje dwóch najważniejszych meczów w pierwszym półroczu 2026 roku. W czwartek (26 marca) reprezentacja Polski zmierzy się z Albanią w półfinale baraży o awans na Mistrzostwa Świata. Zwycięstwo zagwarantuje nam prawo gry w finale. Z kolei porażka definitywnie przekreśli szanse na udział w wielkim turnieju.

W piątek (20 marca) o godzinie 16:00 selekcjoner Jan Urban ogłosił powołania na marcowe zgrupowanie. Zbigniew Boniek w mediach społecznościowych podzielił się swoją jedenastką na nadchodzące starcie na PGE Narodowym. Były prezez Polskiego Związku Piłki Nożnej miał tylko jedną niewiadomą. W środku pola obok Zielińskiego i Szymańskiego nie wiedział, czy umieścić Slisza, czy Modera.

Pozostały skład nie był żadnym zaskoczeniem, ponieważ wybrał te same nazwiska, na jakie stawiał Urban w ostatnich meczach. Jedyna zmiana to fakt, że Nicola Zalewski nie może zagrać ze względu na kartki. W jego miejsce Boniek postawił na Michała Skórasia.

– Wszyscy podniecają się powołaniami, a i tak wiemy w jakim składzie zaczniemy. Grabara – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior, Skoraś – Slisz(Moder), Zieliński, Szymański – Kamiński, Lewandowski z Pietuszewskim gotowym na każde rozwiązanie – napisał Zbigniew Boniek.

Skład Zbigniewa Bońka na mecz Polska – Albania:

Grabara – Cash, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior, Skóraś – Slisz (Moder), Zieliński, S. Szymański – Kamiński, Lewandowski