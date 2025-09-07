Boniek nie ma wątpliwości. Takiego wyniku spodziewa się w meczu z Finlandią

Reprezentacja Polski zmierzy się dzisiaj z Finlandią w bardzo ważnym meczu eliminacji do mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku. Zbigniew Boniek ma jasne oczekiwania, co do wyniku rywalizacji w Chorzowie.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek wskazuje na pewne zwycięstwo reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski już dzisiaj wieczorem zmierzy się z reprezentacją Finlandii w niezwykle ważnym spotkaniu 5. kolejki eliminacji mistrzostw świata w 2026 roku. Zadanie, które stoi przed Biało-Czerwonymi nie będzie jednak łatwe, bowiem w pierwszym meczu, w Helsinkach, było 2:1 dla gospodarzy. Teraz więc jeśli chcemy pozostać w grze o awans na turniej w Kanadzie, USA i Meksyku, musimy wygrać.

Dobry wynik i lepsza od oczekiwanej gra Biało-Czerwonych w meczu z Holandią w czwartek, pobudziła nieco apetyty kibiców. Wielu wskazuje nasz zespół, jako faworyta starcia z Finami, ale należy cały czas pamiętać, że Jan Urban dopiero buduje tę ekipę. Niemniej optymistą jest chociażby Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN i wybitny reprezentant Polski, który miał okazję grać z Janem Urbanem, na platformie X (dawniej Twitter) wskazał swoje przewidywania na to spotkanie.

– Po dobrym 1-1 w Rotterdamie, czas na dobry, zwycięski, ofensywny mecz. Powodzenia i liczę na spokojne 2/3 zero – napisał Boniek w swoim stylu dodając biało-czerwone flagi i piłkę.

