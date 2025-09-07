Milik wstępnie porozumiał się z tureckim gigantem. Transfer jeszcze latem?!

12:10, 7. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  haber61.net

Arkadiusz Milik nie ma przyszłości w zespole Juventusu i powinien sobie znaleźć nowy klub. Według informacji tureckiego serwisu "haber61.net", Polak wstępnie porozumiał się z Trabzonsporem.

Arkadiusz Milik
Obserwuj nas w
DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik o krok od transferu jeszcze tego lata?

Arkadiusz Milik nie ma szczęścia w swoje karierze i jest to dość eufemistyczne określenie. Napastnik reprezentacji Polski od ponad roku leczy uraz, którego nabawił się w meczu towarzyskim przed Euro 2024. Pierwotnie miał on wrócić do gry dużo szybciej, ale w kolejnych miesiącach pojawiały się pewne komplikacje. Tym samym nie ma on przyszłości w zespole Juventusu Turyn, który nie zgłosił do nawet do rozgrywek Ligi Mistrzów, co jest jednoznacznym sygnałem dla piłkarza.

W ostatnim czasie sporo mówiło się o możliwości odejścia Milik do innego zespołu. W grze miałoby kilka ekip, w tym klubu z ligi tureckiej. Według informacji przekazanych przez tamtejszy serwis „haber61.net”, Arkadiusz Milik wstępnie porozumiał się z Trabzonsporem. Oznaczałoby to, że jeden z czołowych zespołów tamtejszej ligi musiałby dogadać się jeszcze tylko z Juventusem. Okienko transferowe w Turcji kończy się 12 września.

POLECAMY TAKŻE

Igor Tudor
Juventus może odetchnąć. Gwiazdor odrzucił miliony oferowane przez PSG
Xabi Alonso
Real Madryt może stracić pomocnika. Gigant nie zamierza odpuszczać
Erik ten Hag
Bayer szuka następcy Ten Haga. Na celowniku były trener Juventusu

Arkadiusz Milik dla Starej Damy rozegrał 75 spotkań i zdobył w nich 17 goli oraz zanotował dwie asysty. Poza tym 31-letni napastnik występował m.in. w SSC Napoli oraz Ajaxie Amsterdam. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia go na dwa miliony euro. Jego umowa z Juventusem jest ważna do końca czerwca 2026 roku.

Zobacz także: Puchacz wraca do Ekstraklasy! Zagra przeciwko Lechowi Poznań