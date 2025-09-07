Milik wstępnie porozumiał się z tureckim gigantem. Transfer jeszcze latem?!

Arkadiusz Milik nie ma przyszłości w zespole Juventusu i powinien sobie znaleźć nowy klub. Według informacji tureckiego serwisu "haber61.net", Polak wstępnie porozumiał się z Trabzonsporem.

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik o krok od transferu jeszcze tego lata?

Arkadiusz Milik nie ma szczęścia w swoje karierze i jest to dość eufemistyczne określenie. Napastnik reprezentacji Polski od ponad roku leczy uraz, którego nabawił się w meczu towarzyskim przed Euro 2024. Pierwotnie miał on wrócić do gry dużo szybciej, ale w kolejnych miesiącach pojawiały się pewne komplikacje. Tym samym nie ma on przyszłości w zespole Juventusu Turyn, który nie zgłosił do nawet do rozgrywek Ligi Mistrzów, co jest jednoznacznym sygnałem dla piłkarza.

W ostatnim czasie sporo mówiło się o możliwości odejścia Milik do innego zespołu. W grze miałoby kilka ekip, w tym klubu z ligi tureckiej. Według informacji przekazanych przez tamtejszy serwis „haber61.net”, Arkadiusz Milik wstępnie porozumiał się z Trabzonsporem. Oznaczałoby to, że jeden z czołowych zespołów tamtejszej ligi musiałby dogadać się jeszcze tylko z Juventusem. Okienko transferowe w Turcji kończy się 12 września.

Arkadiusz Milik dla Starej Damy rozegrał 75 spotkań i zdobył w nich 17 goli oraz zanotował dwie asysty. Poza tym 31-letni napastnik występował m.in. w SSC Napoli oraz Ajaxie Amsterdam. Obecnie serwis „Transfermarkt” wycenia go na dwa miliony euro. Jego umowa z Juventusem jest ważna do końca czerwca 2026 roku.

Zobacz także: Puchacz wraca do Ekstraklasy! Zagra przeciwko Lechowi Poznań