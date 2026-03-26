Baraże MŚ 2026: Znamy komplet finalistów. Oni jeszcze walczą o mundial

Walka o awans na mistrzostwa świata wkracza w decydującą fazę. Znamy komplet drużyn, które zagrają w finale baraży.

PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Znamy finalistów baraży MŚ 2026

Turcja po pokonaniu Rumunii 1-0 została pierwszym finalistą baraży o awans na mistrzostwa świata. W czwartkowy wieczór poznała swojego rywala – będzie nim Kosowo, które po szalonym spotkaniu ograło Słowację 4-3.

W finale baraży uczestniczyć będzie również reprezentacja Polski, dla której starcie z Albanią wcale nie było spacerkiem. Do przerwy goście prowadzili na PGE Narodowym, ale po zmianie stron Robert Lewandowski i Piotr Zieliński zapewnili Biało-Czerwonym awans. We wtorek Polacy zagrają o mundial ze Szwecją, która za sprawą Viktora Gyokeresa rozprawiła się z Ukrainą, wygrywając 3-1.

Duży problem z otwarciem wyniku mieli Włosi, którzy dopiero w 57. minucie mogli cieszyć się z prowadzenia przeciwko Irlandii Północnej. Gola na 1-0 zdobył Sandro Tonali, a rywala dobił Moise Kean, ustalając wynik rywalizacji na 2-0.

W dwóch meczach o awansie decydowały konkursy jedenastek. Czesi wykonywali je lepiej od Irlandczyków, a Bośniacy od Walijczyków.

Wyniki czwartkowych półfinałów baraży MŚ 2026

Turcja – Rumunia 1:0

Czechy – Irlandia 3:2 (4-3)

Dania – Macedonia Północna 4:0

Polska – Albania 2:1

Słowacja – Kosowo 3:4

Ukraina – Szwecja 1:3

Walia – Bośnia i Hercegowina 1:2 (2-4)

Włochy – Irlandia Północna 2:0