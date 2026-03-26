Baraże MŚ 2026: Znamy komplet finalistów. Oni jeszcze walczą o mundial

Znamy finalistów baraży MŚ 2026
Turcja po pokonaniu Rumunii 1-0 została pierwszym finalistą baraży o awans na mistrzostwa świata. W czwartkowy wieczór poznała swojego rywala – będzie nim Kosowo, które po szalonym spotkaniu ograło Słowację 4-3.
W finale baraży uczestniczyć będzie również reprezentacja Polski, dla której starcie z Albanią wcale nie było spacerkiem. Do przerwy goście prowadzili na PGE Narodowym, ale po zmianie stron Robert Lewandowski i Piotr Zieliński zapewnili Biało-Czerwonym awans. We wtorek Polacy zagrają o mundial ze Szwecją, która za sprawą Viktora Gyokeresa rozprawiła się z Ukrainą, wygrywając 3-1.
Duży problem z otwarciem wyniku mieli Włosi, którzy dopiero w 57. minucie mogli cieszyć się z prowadzenia przeciwko Irlandii Północnej. Gola na 1-0 zdobył Sandro Tonali, a rywala dobił Moise Kean, ustalając wynik rywalizacji na 2-0.
W dwóch meczach o awansie decydowały konkursy jedenastek. Czesi wykonywali je lepiej od Irlandczyków, a Bośniacy od Walijczyków.
Wyniki czwartkowych półfinałów baraży MŚ 2026
Turcja – Rumunia 1:0
Czechy – Irlandia 3:2 (4-3)
Dania – Macedonia Północna 4:0
Polska – Albania 2:1
Słowacja – Kosowo 3:4
Ukraina – Szwecja 1:3
Walia – Bośnia i Hercegowina 1:2 (2-4)
Włochy – Irlandia Północna 2:0