Kontuzja pokrzyżuje plany gwiazdy? Man United może zrezygnować

13:03, 7. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  The Athletic

Carlos Baleba marzy o transferze do Manchesteru United. W obliczu jego kontuzji gigant może zrezygnować i postarać się o kogoś innego.

Michael Carrick
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Baleba chce na Old Trafford. Kontuzja to duży problem

Manchester United sprowadził już tego lata dwóch środkowych pomocników. Po odejściu Casemiro zarządzono przebudowę drugiej linii, a plan zakładał nawet trzy transfery do tej formacji. Drużynę wzmocnili dotąd Andrey Santos z Chelsea oraz Youri Tielemans z Aston Villi. Wiele wskazuje na to, że na Old Trafford pojawi się ktoś jeszcze, ale po wspomnianych dwóch ruchach nie ma pośpiechu. Czerwone Diabły badają rynek i poszukują kandydata o odpowiednich umiejętnościach.

Z transferem na Old Trafford łączonych jest wielu zawodników – między innymi Alex Scott, Adam Wharton, Aurelien Tchouameni czy Carlos Baleba. Ten ostatni był głównym celem Manchesteru United w zeszłym roku. Wówczas Brigton zażyczyło sobie za niego grubo ponad 100 milionów funtów, więc temat upadł. Teraz wrócił, choć to zawodnik przede wszystkim naciska na zmianę otoczenia i możliwość występowania dla tego legendarnego klubu.

Podczas towarzyskiego meczu Brighton kameruński pomocnik nabawił się urazu i przedwcześnie opuścił murawę. Teraz czeka go kilka tygodni absencji. Dla Manchesteru United to sugestia, aby definitywnie odpuścić jego kandydaturę i skupić się na kimś innym.

Na dzisiaj i tak niewiele wskazuje na to, by ten transfer się wydarzył. Baleba ma za sobą słabszy sezon, a wycena Brighton w postaci 75 milionów funtów i tak jest uważana na Old Trafford za przesadzoną.

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