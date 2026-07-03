Egipt czy Australia? Wyrównane starcie w 1/16 finału MŚ 2026

Reprezentacje Egiptu oraz Australii zmierzą się ze sobą w meczu 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Wszystko wskazuje na to, że wyłonienie zwycięzcy nie będzie łatwe.

Cal Sport Media/ Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah (Nigeria - Egipt)

Mecz bez faworyta, zdecyduje dogrywka?

Przed nami ostatnie mecze 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata 2026. W ramach jednego z takich spotkań reprezentacja Australii podejmie zespół narodowy Egiptu. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas niezwykle wyrównane spotkanie, w którym trudno wskazać faworyta. Pewne większe szanse można co prawda dawać zespołowi z Oceanii, ale trudno przesądzać, czy przeniosą oni dobrą grę z fazy grupowej do fazy pucharowej.

W meczach w grupie Australijczycy dobrze zaprezentowali się w meczu z Turcją, którą pokonali 2:0 oraz zremisowali 0:0 z Paragwajem, który kilka dni później ograł Niemców. Jedyną porażką na ich koncie jest starcie z Amerykanami, z którymi przegrali 0:2.

Egipt z kolei na swoim koncie do tej pory nie ma porażki na mundialu 2026. W pierwszym meczu fazy grupowej zremisowali oni Belgią 1:1, a następnie pokonali Nową Zelandię aż 3:1. Remis padł także w starciu z Iranem. To pokazuje więc, że mamy do czynienia z równym zespołem, który potrafi zagrać na wysokim poziomie.

Czego się więc spodziewać w bezpośrednim starciu? Wydaje się, że przynajmniej kilku goli. Dotychczasowe mecze tych drużyn na tym turnieju pokazały, że w starciach z ich udałem te trafienia padają. Trudno jednak przesądzać, kto zagra w 1/8 finału. Być może o ostatecznym rozstrzygnięciu będzie musiała zdecydować dopiero dogrywka. Nad takim scenariuszem należałoby się poważnie zastanowić.

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Przewidywane składy na mecz Australia – Egipt

Australia: : Beach – Circati, Souttar, Burgess – Bos, O’Neill, Okon-Engstler, Behich – Metcalfe, Velupillay – Toure

Egipt: Shobeir – Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh – Attia, Saber – Salah, Ashour, Ziko – Marmoush

Gdzie oglądać?

Mecz reprezentacji Australii z Egiptem będzie można oglądać w piątek 3 lipca 2026 roku o godzinie 20:00 w programie pierwszym Telewizji Polskiej oraz w TVP Sport. Poza tym dostępna będzie także transmisja internetowa na stronie oraz w aplikacji „sport.tvp.pl”. Relacjonować to spotkanie z komentatorskiej dziupli w Warszawie będą Krzysztof Lenarczyk (komentator) oraz Adam Marciniak (ekspert).