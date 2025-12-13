Brazylia awansowała na Mistrzostwa Świata 2026 i zagra w grupie C. Czy Carlo Ancelotti powoła na mundial legendarnego obrońcę? Były zawodnik Milanu, PSG i Chelsea w rozmowie z France Football zgłosił swoją gotowość do gry.

SPP Sport Press Photo/ Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti (Brazylia - Senegal)

Brazylia z powołaniem dla legendy? Ancelotti otrzymał deklarację

Maroko, Haiti i Szkocja – z takimi zespołami Brazylia zmierzy się w fazie grupowej Mistrzostw Świata 2026. Canarinhos są faworytami w tej rywalizacji, ale Lwy Atlasu i The Tartan Army to ekipy, które bez wątpienia sprawią ogromne problemy drużynie Carlo Ancelottiego.

Włoski szkoleniowiec oczywiście jeszcze nie wybrał zawodników, którzy pojadą na mundial, jednak bez wątpienia już wstępnie nakreślił kształt kadry na MŚ. Kto wybierze się w podróż do w Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych? Gotowość do gry zgłosił Thiago Silva. Legendarny defensor po raz ostatni założył koszulkę drużyny narodowej w ćwierćfinale turnieju organizowanego w Katarze w 2022 roku.

– Marzę o zdobyciu Mistrzostw Świata z Brazylią: jeśli Ancelotti mnie potrzebuje, wie, że jestem i znajdzie mnie gotowego – przyznał 41-latek w rozmowie z France Football. Silva aktualnie występuje we Fluminense, którego jest kapitanem i kluczowym graczem. Do ojczyzny wrócił w lecie 2024 roku, zamykając czteroletni rozdział w Chelsea.